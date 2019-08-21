Ущерб от лесных пожаров подсчитали в Рослесхозе и сравнили с прошлогодним

Ущерб от лесных пожаров в России с начала года составил несколько миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врио руководителя Рослесхоза Михаила Клинова.

"Пока некая приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день – семь миллиардов рублей", – сказал Клинеов.

В прошлом году ущерб от лесных пожаров, по его словам, составил 19 млрд рублей.

По предварительным оценкам, в этом году ущерб будет не больше, потому что площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом – 8,9 млн гектаров против прошлогодних 8,3 млн.

Общая площадь действующих пожаров в Сибири по состоянию на 21 августа составляет 1,121 млн гектаров, уточнил Клинов, из которых 1,013 млн приходятся на труднодоступные территории.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили Иркутскую область, Забайкалье, Якутию, Бурятию и Красноярский край. На борьбу со стихией выделено шесть млрд рублей.