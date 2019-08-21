Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Алтайском крае

Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края, сообщает региональное МЧС.

"Пострадавших нет. Опрокидывания не произошло, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены", – коротко прокомментировали в ведомстве.

Однако в результате происшествия возникли задержки железнодорожного сообщения.

Информация об инциденте поступила в 17:00 по местному времени, в 19:30 работы были завершены.

В устранении принимали участие 32 человека и семь единиц техники. Также на место выехал аварийно-восстановительный поезд из Новоалтайска.

В 2016 году вагоны с серной кислотой и толуолом сошли с рельсов под Бийском.