Собянин: от доходов Москвы зависят и доходы московских пенсионеров

Повышение минимального размера пенсий рассмотрят в правительстве Москвы уже на следующей неделе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

Ранее Сергей Собянин подсчитал пенсионеров, которые живут в России за счет Москвы. Столица кормит другие регионы, заявил он. Это вызвало народное негодование, ведь речь, по его словам, идет о каждом десятом россиянине.

"Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько – еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", – сказал Собянин.

Напомним, минимальный размер пенсий в Москве с 1 января 2018 года увеличился на три тысячи рублей и сейчас составляет 17,5 тысячи.

Собянин также подчеркнул, что несмотря на все разговоры о ухудшающейся экономике в стране "растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль – это признак того, что экономика развивается".

Мэр Москвы уверен, что если экономика будет развиваться, а доходы Москвы расти, то минимальный уровень пенсий станет повышаться еще и еще.

Накануне эксперты назвали самый ранний срок начала нового кризиса в России. Он может наступить уже в 2020-2021 годах.