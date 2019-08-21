Какие доплаты могут вскоре получить врачи? Разъяснения дали в Совфеде

Главное, чтобы в структуре зарплаты медиков повышалась доля оклада — такими словами сенатор Владимир Круглый прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой об изменении подходов к начислению врачам зарплат, пишет "Парламентская газета".

Татьяна Голикова сообщила, что кабмин к октябрю проработает варианты подходов к структуре зарплаты медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень. "Нам предстоит принять решение: мы жестко фиксируем структуру заработной платы — оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию. И второе направление как альтернативное этому — возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках первого нацпроекта "Здоровье", — сказала она.

"Самое главное — добиваться увеличения доли оклада в заработной плате. Определенные шаги для этого делаются на протяжении последних нескольких лет. Тем не менее вчера на совещании у президента Вероника Скворцова рассказала, что в некоторых регионах доля оклада по-прежнему очень низкая, ниже 30 процентов", — процитировал Круглый главу Минздрава.

По его мнению, в период реализации национального проекта "Здравоохранение" можно было бы внедрить определенные доплаты. К примеру, за достижение целевых показателей. Главное, чтобы зарплаты медработников повышались

"Здесь можно было бы дать большую свободу главному врачу и руководителям региональных департаментов здравоохранения, чтобы они могли привлечь тех специалистов, которые им нужны", — подчеркнул сенатор.

Так, если больнице удалось заполучить ценного специалиста, то его зарплата его должна быть больше, чем 200 процентов от средней по региону.

Кроме того, у главврачей по согласованию с региональным Минздравом должна быть возможность назначать дополнительные выплаты ценным сотрудникам. При этом, как отметил Круглый, такие выплаты не должны вызывать подозрения и рассматриваться как финансовые нарушения.

Ранее алтайские депутаты потребовали от местного Минздрава проверить реальные зарплаты врачей. По официальной статистике зарплаты медработников растут, а по факту цифры из налоговой и опрос сотрудников показывают, что доходы уменьшаются.