Сейчас Диме 15 лет, а он выглядит младше своего возраста. Худенький, замкнутый мальчик, говорит тихо и неуверенно.
"С учителями так же – кто ему больше нравится, с тем охотнее разговаривает", – объясняет мама Димы, Анастасия.
До пятилетия мальчика внешне все было безоблачно. Но простуда, которая перешла в пневмонию, а затем быстрая потеря веса насторожили врачей. Дальше семью ждали долгие годы мучений: у Димы обнаружили рестриктивную кардиомиопатию. При этом заболевании сердце плохо прокачивает кровь, как следствие – недостаток кровоснабжения в других органах и задержка жидкости в организме. По функциональному состоянию сердце мальчика можно было сравнить с сердцем восьмидесятилетнего старца.
Почти десять лет врачи пророчили ребенку смерть – спасти его могла только пересадка сердца. Большая часть этого страшного времени прошла в больнице. Уму непостижимо, чтобы мальчика обязывали сутками лежать или сидеть на месте. Но это требовалось, чтобы он не подвергал себя лишней опасности. У Димы просто не было детства.
Когда Анастасия, мама Димы, впервые обратилась в благотворительный фонд "Облака", у нее на руках уже была квота на пересадку сердца, и семья ждала своей очереди. Но лишь спустя четыре месяца удалось с помощью специалистов краевого здравоохранения и "Облаков" отправить мальчика на жизненно необходимую операцию. Это были самые долгие месяцы ожидания для мамы и для ребенка.
И пересадка состоялась. В эти дни, пока мама ухаживала за Димой в Москве, фонд поддерживал психологически и материально семью: оплачивалось проживание, питание и передвижения Анастасии.
Сейчас Дима много гуляет и легко поднимается на четвертый этаж по лестнице, хотя до операции его на каждом пролете задерживала отдышка.
Конечно, с таким заболеванием ребенок обучался на дому. Если состояние Димы продержится стабильным еще год, то он впервые пойдет в школу. А пока у него нет близких друзей – только ребята из больницы, с которыми он общается через интернет. Еще его выручает свой мир – мир компьютерных игр. Школа же позволит завести ему друзей в реальной жизни, что так важно для подростка.
Но и после того, как новое сердце Димы заработало, жизнь не стала нормальной. В квартире довольно душно – окна закрыты от сквозняков. После операции необходимо принимать препараты, для того чтобы организм не отторг новый орган, а они сильно бьют по иммунитету.
После первой поездки благотворительный фонд снова помог семье, собрав средства на билеты до Москвы и обратно для обследования Димы. Все прошло благополучно. Но в сентябре этого года мальчику предстоит третий перелет в Москву. Снова проверка нового сердца и корректировка лечения.
Семье приходится очень нелегко. Деньги зарабатывает отчим Димы, а Анастасия вынуждена стеречь часы между приемами таблеток, самый большой перерыв из которых ночной – ровно 12 часов. Из-за лекарств Дима соблюдает строгую диету. Ежедневно необходимо пить девять препаратов (13 таблеток). Назначают сложные лекарства для поддержки послеоперационного состояния московские специалисты. Наши же только отслеживают их концентрацию в крови.
К сожалению, при дневной консультации поездку в столицу не оплачивают. Это возможно только при плановой ежегодной госпитализации. Средств еле хватает на оплату съемной квартиры, к тому же в семье есть еще один ребенок, поэтому финансирование перелета – непосильная задача для Диминого отчима.
Благотворительный фонд "Облака" принял решение и в третий раз поддержать семью Димы и собрать средства на перелет по маршруту Барнаул – Москва – Барнаул. Коллектив фонда верит, что те, кто поддерживает семью с ноября 2018 года, сможет помочь им снова.
Сумма для приобретения билетов на двоих туда и обратно – 48 000 рублей. Уже собрано 6 500 рублей.
Реквизиты для перевода "Дима, живи":
– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com
– расчетный счет фонда через "Альфа-Банк" или Сбербанк;
– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма;
– через личный кабинет Сбербанк-онлайн по номеру карты: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;
– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442;
– Яндекс-кошелек: 410016197087867;
– Qiwi-кошелек: +79609612442.
История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств.
Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе фонда "ВКонтакте".
Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон: (3852) 590-180
Сайт: www.fondoblaka.com
Комментарии
Анастасия вынуждена стеречь часы между приемами таблеток, самый большой перерыв из которых ночной – ровно 12 часов.
это причина сидеть дома и не работать? А позвонить 15летнему парню с работы и сказать,чтобы он принял лекарства нельзя было бы? Уж если компьютерные игры освоил-то и таблетки вполне мог бы сам принимать....... Парню выздоровления,конечно.....
Выздоровления. И да, причина не работать конечно так себе. Я одна с таким же ребенком с более легкой формой сердечного заболевания, взяла кредит и в отпуске свозила в Нии кардиологии Томска проезд/проживание/питание 10 дней все сама, а Облака как пораспишут хоть роман пиши.
Так пусть примут на госпитализацию на 2 дня. И проезд будет оплачен.
Какие все умные. Думаете, ребенка, которому не так давно пересадили СЕРДЦЕ можно оставить дома без присмотра? А если сознание потеряет, кто ему будет скорую вызывать?
Не суди, да не судим будешь. Не можешь помочь, пройди мимо. Помог - промолчи. Мальчику - здоровья. Маме - сил и веры. И не слушать никого, жить так как хочется.