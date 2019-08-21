Шведские медики выяснили, почему в старости "слабеет" память

Медики из университета в шведском городе Умео нашли причину ухудшения памяти у пожилых людей. Они провели исследования и выяснили, что некоторые люди старше 65 лет страдают таким недугом из-за старения сосудов и недостаточного кровообращения мозга, сообщает Infosmi.

Медики установили, что с возрастом аорта грубеет, поэтому часть нагрузки "падает" на капилляры. Зачастую они с трудом выдерживают постоянные пульсации и повреждают близлежащие клетки. Если учесть, что мозг буквально усеян капиллярами, результат становится очевиден.

Ученые уверены, именно гиппокамп, отвечающий за эпизодическую память, подвергается максимальной нагрузке. Дело в том, что возле него пролегают крупные кровеносные сосуды. Теперь ученым предстоит решить, как исправить ошибку в человеческом "программировании".