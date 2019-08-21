Совсем обленились: россияне чаще покупают продукты, которые не надо готовить

В России растут продажи продуктов, которые не нужно готовить. Жители страны все чаще предпочитают перекусывать на бегу, пишет "Российская газета".

Так, производители фиксируют снижение продаж молочной продукции. Ей на смену пришли творожки и йогурты. В тренде также соевое молоко. Растут продажи "новых решений" – сладостей, снэков, батончиков. При этом покупатели выбирают удобно упакованные "перекусы" со сбалансированным составом.

Россияне меньше покупают и обычное кусковое мясо, зато чаще в продуктовые корзины кладут полуфабрикаты.

Такая тенденция будет усиливаться, считают эксперты. Однако потребители от этого выиграют: снижение спроса на традиционные товары сдержит рост цен на них. При этом ассортимент новых видов продуктов будет расти.