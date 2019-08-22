Право жителей Алтайского края на сбор валежника в нацпарках сохранят

Населению Алтайского края сохранят право заготовки пищевых и недревесных ресурсов в рекреационной зоне национальных парков, заявил 21 августа министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин, сообщает сайт краевого правительства.

По его словам, соответствующее предложение алтайских коллег пообещали утвердить в Минприроды.

Дело в том, что по указу президента РФ в Алтайском крае создаются две новых особо охраняемых природных территории: нацпарки "Горная Колывань" и "Тогул".

Федеральное законодательство запрещает в таких местах заготовку ресурсов всем гражданам, кроме малочисленных и коренных народов.

"Такой запрет является существенным ограничением прав граждан на пользование лесными ресурсами", – заявил Попрядухин.

В связи с этим возглавляемое им ведомство и направило в Москву предложения по снятию ограничения на пользование ресурсами для граждан.

Рекреационная зона – это территория в пригороде или городе, предназначенная для организации мест отдыха населения. Она включает в себя городские леса, лесопарки, парки, пляжи, сады и особо охраняемые природные территории.