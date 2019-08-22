Названы регионы с самыми большими долгами по кредитам

ОНФ составил топ-10 регионов России с самой высокой просроченной кредитной задолженностью населения (есть в распоряжении Amic.ru).

Абсолютными "чемпионами" по просрочке стали Ингушетия (14,7% от общей суммы) и Карачаево-Черкесия (9,3%).

Также в число "лидеров" по этому показателю вошли Северная Осетия (8,1%) и Адыгея (6,9%).

Десятку главных должников замкнули Калининградская область (6,4%), Дагестан (6,35%), Бурятия (6,3%), Чечня (6,79%), Кабардино-Балкария (6%) и Астраханская область (5,9%).

"Объем просроченной задолженности за год сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля 2018 г., – констатировали в ОНФ. – Показатель продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут вернуть долг".