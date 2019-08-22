В Алтайском крае дед случайно утопил внука, привязав его к лодке

Нетрезвый житель Алтайского края неумышленно утопил внука, когда пытался научить его плавать, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

По предварительным данным следствия, трагедия произошла на озере рядом с поселком Комсомольским Мамонтовского района.

Дед привязал ребенка веревкой к лодке и забрасывал на глубину, чтобы он научился плавать. Когда внук начинал тонуть, селянин вытягивал его обратно.

В процессе обучения лодка перевернулась. Достать мальчика живым из воды не удалось.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.