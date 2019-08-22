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Новости

Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле

, ИА "Амител"
Отпущенному на свободу по УДО Александру Сатлаеву заочно предъявили обвинение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бывшего следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева объявили в розыск, сообщает "Интерфакс".

Ему заочно предъявили обвинение в том, что он 4 августа напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло в подъезде одного из домов по улице Интернациональной.

Ранее сайт "Новости Горного Алтая" опубликовал ориентировку, где указано, что в нападении подозревают Сатлаева, который в 2015 году отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на изнасилование. Он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года.

Бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.

После того как преступления раскрыли, со своих мест были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков и глава следственного отдела, в котором работал Сатлаев.

В четверг, 15 августа 2019 года, в МВД республики порталу Amic.ru сообщили, что не располагают информацией о месте пребывания Сатлаева. По непроверенной информации, бывший следователь может находиться за пределами Алтайского края.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.08.2019 10:12
- гость -

сам насиловал, сам расследовал, т.е. не просто по пьяне начудил или не с той дамой не в том месте оказался, а делал это целенаправленно, систематически, абсолютно осознавая все что он делает. Вопрос - какое нафиг УДО????????

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22.08.2019 10:22
АБОРИГЕН

Ну химическая кастрация и пусть гуляет в режиме "на пол шестого".

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22.08.2019 10:22
- гость -

А меня поражает актуальность новости.
Т.е. инцидент произошел 4 августа, а вы только сейчас публикуете новость???????????????
А нельзя было сразу предупредить????????

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22.08.2019 10:22
Гость

Ангарский маньяк Попков (порядка 80 убийств) ,будучи сотрудником милиции, убивал и зачастую сам в числе следственной группы выезжал на место происшествия... Так что ничего удивительного.

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22.08.2019 10:45
Илья

Вместо тупой картинки редакция могла бы опубликовать фото розыскиваемого и его приметы, что его быстрее нашли.

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22.08.2019 11:10
- гость -

стойте!
он совершил четыре изнасилования, четыре покушения на износ, и его выпустили по УДО?

и он сразу совершает еще одно аналогичное преступление...

тому, кто решение по УДО принимал, что будет ?

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22.08.2019 11:25
Отчаянная

Охренеть от нашей судебной системы! Эти уроды только в колонии пай-мальчики, а потом выходят по УДО за хорошее поведение и начинают направо и налево "развлекаться" . Один смертной казни избежал, вышел по УДО и девочку изнасиловал. У этого четыре факта и четыре попытки, какое, к черту, УДО? А напади он на женщину, которая смогла бы дать ему отпор и прибила бы на месте - ей что - максималку за превышение самообороны?

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22.08.2019 11:34
горный

кто такой Салтаев??? Вроде он как саТлаев, судя по новостям горного алтая

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22.08.2019 11:41
- гость -

Мало следователям денег платят, даже на проститутку не хватает. Вот приходится им действовать оперативные мероприятия проводить. В новостях как покажут задержание проституток так у всех оперов лица довольные, как будто они крестного отца заловили, неужели его на такой отлов не брали? субботники они им же проводят

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22.08.2019 11:47
- гость -

""в 2015 году отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на изнасилование. Он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года."
Охренеть . За ЧЕТЫРЕ изнасилования - всего ЧЕТЫРЕ года тюрьмы??? Меня аж затрясло от такой справедливости.

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22.08.2019 11:54
гость

а его фейс во весь экран могли опубликовать, а не это тупое фото?

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22.08.2019 11:55
Отчаянная

22.08.2019 11:47
- гость - Вы еще приговор не знаете - было назначено всего шесть лет общего режима и 75т.руб штраф.

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