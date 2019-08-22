Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства

Президент России Владимир Путин сказал, что пока рано говорить о его планах после 2024 года, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 августа 2019 г.
"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", – ответил Путин на вопрос журналиста, чем он займется после 2024 года.
7 мая 2018 года начался четвертый срок президентства Путина. На инаугурации он заявил: "Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину".
Он также подчеркнул, что устремленность в будущее всей России ограничивает то, что "сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя".
Президентский срок продлится до 2024 года и по Конституции должен стать последним. До этого в основной закон государства были внесены изменения – срок полномочий увеличился с четырех до шести лет.
Время нахождения Путина во главе страны составит почти 25 лет. Исполняющим обязанности президента он стал в 1999 году. В 2008 году закончились два его срока. Он снова был избран на пост главы государства в 2012 году.
Ранее Путин, говоря о митингах в Москве, отметил, что "никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений".
Комментарии
А ничего не изменится в 24ом году. Назначит преемника и унылая стабильность продолжится
и по Конституции должен стать последним
я бы не был так категоричен
"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд" (c)
так что после 2030 года все возможно))
Надеюсь будет отдыхать...на нарах
Лучше унылая стабильность чем каждые сто лет страну просирать
22.08.2019 12:08
- гость -
Она сегодня уже просрана
К вопросу о планах. Вряд ли Шумахер планировал тюкнутся головой о камень. А камень лежал и ждал.... Ну и масса примеров.... Не надо планировать. Это смешно.
22.08.2019 12:08
- гость -
Кому как. Каждое, плюющееся здесь желчью, существо, почему-то считает, что в случае очередных потрясений оно сядет в кресло Чубайса или Ходорковского. В силу тупизны они не понимают, что на одного разбогатевшего приходятся десятки миллионов обнищавших и сотни тысяч трупов. Быстро забываются уроки 90-х.
22.08.2019 12:17
- гость -
Потрясение уже было недавно, нужно развитие, а не застой как сейчас. Нынешний през давно выдохся и ничего предложить не может, надо было вовремя уходить, тогда бы лицо сохранил. Через 20 лет нынешнее время будут называть путинским застоем.
надо было вовремя уходить, тогда бы лицо сохранил
Дедушка боится, что призовут к ответу его тогда, вот и "старается" изо всех сил..
Как же он надоел... писец просто...нет слов...
22.08.2019 12:17
- гость -
Абсолютно верно подмечено. В 90-е тоже хотели перемен, все ждали что будет манна небесная сыпаться и стремились все сломать. В итоге практически все оказались в полной .опе, у очень многих оказалась сломана вся жизнь, и также очень многие просто переехали на кладбище. Лучше был бы застой Союза. Второй раз 90-е я лично не хочу, когда моей стипендии хватало на 1 обед в столовой, родителям зарплату месяцами не платили. И подработать невозможно было куда-то устроиться, даже грузчиком за копейки и то все было занято, изредка только удавалась.
Номаль живут все. Ныть меньше надо .
а глаза такие хитрые хитрые...
По Конституции его срок закончился в 2008 году, все что после этого - захват власти. Уйти он не может, если к власти придет законный президент - этого и чуровыхпамфиловых будут судить - ему это надо?!
Эко загнул дедуля 2024 год, "рано говорить "
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
© Булгаков, Михаил Афанасьевич "Мастер и Маргарита"
25 лет топтания на месте. С ежегодным блеяньем про рывки и прорывы.
Международный трибунал его ждёт, как военного преступника и террориста. За сбитый боинг, за 13000 убитых и 1,5 млн. беженцев на востоке Украины, за незаконный захват чужих территорий, за убийства и отравление иностранных граждан, за всё это ответить придётся.
Жаль что за воровство у собственных граждан его никто не осудит, но с другой стороны сами хотели такого "лидера".
Уважаемые комментаторы! Вы , только обьективно , вспомните ,как было до Путина
и как вы живете сейчас!!! Сидите в рабочее время в Инете, каждый в своем компе,
думаете хорошо ли припарковали свою машину ? Легко быть президентом ? Добейтесь чего-нибудь сами и будьте порядочными людьми!!! Хватит ныть и ругать Путина, Вы унижаете этим только себя !!!
Прорывы...Новое... На всех заседаниях что-то торопливо ручкой пишет в блокнот. Ну и перейди на планшет, на экран какой. Начни с себя, косного. Дай нового!
гость
Уважаемые комментаторы! Вы , только обьективно , вспомните ,как было до Путина
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Как было?! Ещё не проданы леса. Не загажена экология. Ещё есть свобода в СМи и ящике.
22.08.2019 13:31
гость
Вот только не надо ставить в заслугу Путину экономический подъем обусловленный высокими ценами на нефть. Здесь заслуги Путина такие же как у Горбачева вина в крахе совка, т.е. нет никаких заслуг и нет никакой вины, но у значительной части населения проблемы с пониманием таких казалось бы простых вещей.