Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства

Президент России Владимир Путин сказал, что пока рано говорить о его планах после 2024 года, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 августа 2019 г.
"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", — ответил Путин на вопрос журналиста, чем он займется после 2024 года.
7 мая 2018 года начался четвертый срок президентства Путина. На инаугурации он заявил: "Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину".
Он также подчеркнул, что устремленность в будущее всей России ограничивает то, что "сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя".
Президентский срок продлится до 2024 года и по Конституции должен стать последним. До этого в основной закон государства были внесены изменения — срок полномочий увеличился с четырех до шести лет.
Время нахождения Путина во главе страны составит почти 25 лет. Исполняющим обязанности президента он стал в 1999 году. В 2008 году закончились два его срока. Он снова избрался на пост главы государства в 2012 году.
Ранее Путин, говоря о митингах в Москве, отметил, что "никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений".
Комментарии
А ничего не изменится в 24ом году. Назначит преемника и унылая стабильность продолжится
и по Конституции должен стать последним
я бы не был так категоричен
"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд" (c)
так что после 2030 года все возможно))
Надеюсь будет отдыхать...на нарах
Лучше унылая стабильность чем каждые сто лет страну просирать
22.08.2019 12:08
- гость -
Она сегодня уже просрана
К вопросу о планах. Вряд ли Шумахер планировал тюкнутся головой о камень. А камень лежал и ждал.... Ну и масса примеров.... Не надо планировать. Это смешно.
22.08.2019 12:08
- гость -
Кому как. Каждое, плюющееся здесь желчью, существо, почему-то считает, что в случае очередных потрясений оно сядет в кресло Чубайса или Ходорковского. В силу тупизны они не понимают, что на одного разбогатевшего приходятся десятки миллионов обнищавших и сотни тысяч трупов. Быстро забываются уроки 90-х.