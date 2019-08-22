Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства

Президент России Владимир Путин сказал, что пока рано говорить о его планах после 2024 года, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 августа 2019 г.

"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", — ответил Путин на вопрос журналиста, чем он займется после 2024 года.

7 мая 2018 года начался четвертый срок президентства Путина. На инаугурации он заявил: "Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину".

Он также подчеркнул, что устремленность в будущее всей России ограничивает то, что "сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя".

Президентский срок продлится до 2024 года и по Конституции должен стать последним. До этого в основной закон государства были внесены изменения — срок полномочий увеличился с четырех до шести лет.

Время нахождения Путина во главе страны составит почти 25 лет. Исполняющим обязанности президента он стал в 1999 году. В 2008 году закончились два его срока. Он снова избрался на пост главы государства в 2012 году.

Ранее Путин, говоря о митингах в Москве, отметил, что "никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений".