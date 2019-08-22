Подешевели помидоры: вторую неделю в России снижаются цены на товары

Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию в России на уровне 0,1%, сообщает РИА "Новости".

За период с 13 по 19 августа снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%. К примеру, помидоры подешевели на 8,7%, картофель и морковь — на 6,6%, репчатый лук — на 6,3%.

Сахар-песок сбросил в цене 0,9%, свинина — 0,3%, баранина — 0,5%, подсолнечное масло — 0,2%, а стерилизованное молоко — 0,4%.

До этого Росстат отметил снижение потребительских цен с 6 по 12 августа 2019 года — также на уровне 0,1%.

Ранее сообщалось, что россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен. Одна из причин высоких инфляционных ожиданий — это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен.