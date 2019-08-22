"Магнит" раздает 220 млн пластиковых "скрепок". Покупатели просят не плодить мусор

В компании попытались объяснить практическое значение подарка / Фото: 1womenjournal.ru

"Магнит" в своем Instagram получил множество негативных отзывов на акцию для покупателей, в ходе которой им за покупки будет выдано более 220 миллионов пластиковых "Скрепышей", представляющих из себя скрепку с лицом или изображением какого-либо бренда.

"За каждые полные 400 рублей в чеке и за каждые полные 800 рублей в супермаркетах покупатели будут получать уникальных "Скрепышей", – рассказал ретейлер, уточнив, что выдача подарков продлится до 13 октября 2019 года. Как раз к этому сроку и планируется раздать более 220 миллионов "скрепок".

Объяснили и практическое значение такого подарка: можно собрать модный браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока и не только.

Про материал "скрепок" в компании рассказывать не стали, уточнив лишь, что выдаются они в биоразлагаемой упаковке – это "соответствует последним тенденциям в заботе об окружающей среде". Что и вызвало народный гнев в комментариях.

Подписчики обратили внимание на то, что они получают скорее "мусор", чем подарок: "Очень практичное использование пластика, лучше бы выдавали экомешочки за покупку", "Отзовите, пожалуйста, эту акцию – не плодите бесполезный мусор, который нельзя даже переработать", "Из чего сделаны эти скрепыши и для чего они нужны?", "Бессмысленное производство лишнего пластика".

"Продать 200 млн мусора?!?!?! Это как вообще?! Весь мир с этим борется...", – обращаются к одному из крупнейших в России ретейлеров. Примечательно, что из множества комментариев найти положительный весьма затруднительно.

Ранее "Магнит" объявил о запуске нового единого бренда. Изменился и логотип: теперь это буква "М" в красном обрамлении.

"Магнит" — один из ведущих ретейлеров России. Под управлением компании на конец 2018 года находилось более 18 тысяч магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась более чем на 8% – до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% – до 89,827 миллиарда рублей.