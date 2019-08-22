Около 10 тысяч упаковок "запрещенных" лекарств ввезут в Россию для больных детей

К концу октября планируется ввезти в Россию не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

В СМИ часто появляются сообщения о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупают незарегистрированные иностранные препараты через интернет. Зачастую уголовные дела после проверки закрывались. Несколько дней назад в Москве задержали мать больного эпилепсией ребенка за покупку лекарства.

"Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, незарегистрированными на территории России, дано поручение сформировать потребность в психотропных препаратах. Также дано поручение направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки четырех психотропных препаратов, а также лекарственного препарата, который в России не производится и не зарегистрирован", – уточнили в секретариате Голиковой.

Направлен запрос иностранным производителям о возможности поставки не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз.

В аппарате уточнили, что в России производятся психотропные лекарства, необходимые детям для лечения эпилепсии. Однако пока не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, в основном для детей – это свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы выпускают только за рубежом, и производители не регистрируют их в РФ.