Кудрин пошел вразрез со словами Путина, говоря о митингах в Москве

Применение силы полицейскими во время протестных акций в Москве можно назвать беспрецедентным, написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В тот же день президент России Владимир Путин рассказывал, что в России соблюдаются права граждан.
На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле. https://t.co/h1hh3aFgmW— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 августа 2019 г.
В Совете по правам человека (СПЧ) накануне сообщили, что просят проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов в Москве. Все нарушения были собраны в список и подкреплены видео.
К примеру, 10 августа двое полицейских применили силу в отношении инвалида с диагнозом ДЦП. "Какой-либо необходимости в применении физической силы при этом не усматривается – задерживаемый явно не оказывает и не может оказать сопротивления сотрудникам", – подчеркнули в СПЧ.
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прошедшей 21 августа, отметил, что Россия соблюдает права своих граждан, сообщает РИА "Новости".
"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали – события в Москве и протестные акции – не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", – подчеркнул Путин.
Ранее он сказал, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать.
Самая резонансная история, связанная с недавними митингами в Москве, произошла 10 августа после завершения согласованной акции протеста. Силовики начали отлавливать активистов группами и, как рассказывают в соцсетях, делали это очень жестко. Было опубликовано видео с задержанием девушки, которую один из полицейских с размаху бьет в область живота. Сама героиня ролика после заявила, что ее схватили, когда она мимо проходила по улице.
После появилась информация, что силовика нашли. Однако позже в МВД опровергли его причастность.
Комментарии
хоть вразрез, хоть поперек, он если что и на Манежной был.
Кудрин камикадзе, поплыл против течения едросов. Не положено так
Кудрин хитрый лис, чует, что жареным запахло
"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан"- лжет в открытую на весь мир...
лжет в открытую на весь мир...
А вы еще думаете ему можно верить?
"Пока я президент, повышения пенсионного возраста...."
22.08.2019 14:46
- гость -
Он просто не раскрыл небольшой список кто является человеком и гражданином у него
может после этого его в президенты
Из заявления российских ученых: " Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего".
Кудрин придумал заграничную кубышку для Российских денег.
Это развивает чужую экономику, а не нашу. Таких как он сажать надо, а его лучшим экономистом омерига объявляла....
Мне такие люди глубоко несимпатичны.
22.08.2019 15:27
- гость -
Вы хотите сказать, что Кудрин руководит страной ибо выводит деньги из нашей экономики - а чем тогда Путин занимается - намекаете на преступную халатность?!