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Новости

Кудрин пошел вразрез со словами Путина, говоря о митингах в Москве

, ИА "Амител"
Глава Счетной палаты призвал публично разобраться в каждом случае "нападения" на граждан
Кудрин уверен, что полицейские незаконно применяли силу на акциях протеста / Фото: sm-news.ru

Кудрин уверен, что полицейские незаконно применяли силу на акциях протеста / Фото: sm-news.ru

Применение силы полицейскими во время протестных акций в Москве можно назвать беспрецедентным, написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В тот же день президент России Владимир Путин рассказывал, что в России соблюдаются права граждан.

В Совете по правам человека (СПЧ) накануне сообщили, что просят проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов в Москве. Все нарушения были собраны в список и подкреплены видео.

К примеру, 10 августа двое полицейских применили силу в отношении инвалида с диагнозом ДЦП. "Какой-либо необходимости в применении физической силы при этом не усматривается – задерживаемый явно не оказывает и не может оказать сопротивления сотрудникам", – подчеркнули в СПЧ.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прошедшей 21 августа, отметил, что Россия соблюдает права своих граждан, сообщает РИА "Новости".

"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали – события в Москве и протестные акции – не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", – подчеркнул Путин.

Ранее он сказал, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать.

Самая резонансная история, связанная с недавними митингами в Москве, произошла 10 августа после завершения согласованной акции протеста. Силовики начали отлавливать активистов группами и, как рассказывают в соцсетях, делали это очень жестко. Было опубликовано видео с задержанием девушки, которую один из полицейских с размаху бьет в область живота. Сама героиня ролика после заявила, что ее схватили, когда она мимо проходила по улице.

После появилась информация, что силовика нашли. Однако позже в МВД опровергли его причастность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.08.2019 14:44
технарь

хоть вразрез, хоть поперек, он если что и на Манежной был.

0  0
22.08.2019 14:45
- гость -

Кудрин камикадзе, поплыл против течения едросов. Не положено так

1  0
22.08.2019 14:45
- гость -

Кудрин хитрый лис, чует, что жареным запахло

1  0
22.08.2019 14:46
- гость -

"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан"- лжет в открытую на весь мир...

1  0
22.08.2019 14:51
- гость -

лжет в открытую на весь мир...

А вы еще думаете ему можно верить?

"Пока я президент, повышения пенсионного возраста...."

1  0
22.08.2019 15:02
месный

22.08.2019 14:46
- гость -

Он просто не раскрыл небольшой список кто является человеком и гражданином у него

0  0
22.08.2019 15:07
- гость -

может после этого его в президенты

0  0
22.08.2019 15:24
- гость -

Из заявления российских ученых: " Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего".

0  0
22.08.2019 15:27
- гость -

Кудрин придумал заграничную кубышку для Российских денег.
Это развивает чужую экономику, а не нашу. Таких как он сажать надо, а его лучшим экономистом омерига объявляла....
Мне такие люди глубоко несимпатичны.

0  0
22.08.2019 15:30
- гость -


22.08.2019 15:27
- гость -
Вы хотите сказать, что Кудрин руководит страной ибо выводит деньги из нашей экономики - а чем тогда Путин занимается - намекаете на преступную халатность?!

0  0
22.08.2019 15:43
- гость -

Каждый занимается своим делом, и один не очень уж компетентный человек за всем уследить не может.

0  0
22.08.2019 15:44
- гость -

Почему-то до сих пор не проведено расследование по письму с угрозами детям оппозиционеров. Ведь Евсюковы есть

0  0
22.08.2019 15:46
- гость -

Милые бранятся - только тешатся. Ну и что, сценку опять для вас разыгрывают очередную, разногласия имитируют. Не стоит возбуждаться.

0  0
22.08.2019 15:46
- гость -

Оба-на, новый кумир белоленточных хомяков. Ну всё пограмотней навальных-собчаков-яшиных.
По теме говорить не о чем, на такие мультики с "непропорциональным применением силы" пусть ведутся люди, воспитанные на компьютерных играх. Гнать нужно из СПЧ и органов власти людей, всерьёз обсуждающих подобные кинематографические шедевры. Закон нарушать не дозволено ни "невинным девушкам", ни инвалидам. В отделе разобрались, кто невиновен отпустили, кто виновен будут сидеть. А подчиняться истеричным крикам новоявленных спилбергов силовики не будут.

0  0
22.08.2019 15:46
- гость -

Кубышка Кудрина и выручает

0  0
22.08.2019 15:50
- гость -

22.08.2019 15:46
- гость -

Товарисч прапорщик, вас уже выпустили?

0  0
22.08.2019 15:52
- гость -

Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».

Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ.

0  0
22.08.2019 16:03
- гость -

22.08.2019 15:27
- гость -

В стране, где стабильная экономика, соблюдаются права и свободы граждан и есть уверенность в том, что твои деньги не сгорят или их тупо не отожмут, такая кубышка была бы совершенно не нужна. Если бы она существовала, ею бы просто никто не пользовался. А если деньги выводят куда побезопаснее, то тут и Кудрина не надо с его "кубышками", нашли бы другие способы это сделать.

0  0
22.08.2019 16:05
- гость -

22.08.2019 15:46
- гость -

Как водица в фонтанах была 2 августа? Зашло?

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