Кудрин пошел вразрез со словами Путина, говоря о митингах в Москве

Применение силы полицейскими во время протестных акций в Москве можно назвать беспрецедентным, написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В тот же день президент России Владимир Путин рассказывал, что в России соблюдаются права граждан.

На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле. https://t.co/h1hh3aFgmW — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 августа 2019 г.

В Совете по правам человека (СПЧ) накануне сообщили, что просят проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов в Москве. Все нарушения были собраны в список и подкреплены видео.

К примеру, 10 августа двое полицейских применили силу в отношении инвалида с диагнозом ДЦП. "Какой-либо необходимости в применении физической силы при этом не усматривается – задерживаемый явно не оказывает и не может оказать сопротивления сотрудникам", – подчеркнули в СПЧ.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прошедшей 21 августа, отметил, что Россия соблюдает права своих граждан, сообщает РИА "Новости".

"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали – события в Москве и протестные акции – не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", – подчеркнул Путин.

Ранее он сказал, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать.

Самая резонансная история, связанная с недавними митингами в Москве, произошла 10 августа после завершения согласованной акции протеста. Силовики начали отлавливать активистов группами и, как рассказывают в соцсетях, делали это очень жестко. Было опубликовано видео с задержанием девушки, которую один из полицейских с размаху бьет в область живота. Сама героиня ролика после заявила, что ее схватили, когда она мимо проходила по улице.

После появилась информация, что силовика нашли. Однако позже в МВД опровергли его причастность.