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Срыв заседания Бийской думы по лишению мандатов из-за деклараций разъяснили в "ЕР"

, ИА "Амител"
Состав Бийской гордумы сохранен, вопрос о мандатах будет рассмотрен на ближайшем заседании
Заседание думы в Бийске было сорвано из-за вопроса о лишении мандатов / Фото: biwork.ru

Заседание думы в Бийске было сорвано из-за вопроса о лишении мандатов / Фото: biwork.ru

В "Единой России" сообщили, что сорванное сегодня заседание Бийской городской Думы, на котором должны были рассмотреть вопрос лишения мандатов четырех депутатов, перенесено на другой день.

В четверг, 22 августа, сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно сегодня планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала. Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом, пишет "Бийский рабочий". Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

Для начала в "Единой России" пояснили суть всей истории, начавшейся с секретаря генсовета партии Андрея Турчака, по инициативе которого были разработаны поправки в федеральные законы. Они касаются меры ответственности за неточности в декларациях о доходах муниципальных депутатов. Поправки были приняты Госдумой, а после их узаконил президент России.

Теперь необходимо привести в соответствие с поправками региональное законодательство. Алтайское краевое Заксобрание будет рассматривать данный вопрос на ближайшей сессии 29 августа.

По новым правилам за неточности в декларациях предусматривается разная ответственность. Например, могут наказать предупреждением или отстранением его от работы в муниципальном собрании на постоянной основе. Лишение мандата также остается – это крайняя форма ответственности.

Порядок применения такой ответственности будет регламентирован в муниципальных правовых актах, которые должны будут приниматься лишь после вступления в силу краевого закона.

По ситуации в Бийске. Сегодня в повестку заседания гордумы как раз и был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

"Было предложено объявить перерыв в силу ненадлежащей подготовки вопроса аппаратом и профильным комитетом, так как в проектах решений предлагалось принять ответ на представление прокурора, а не рассматривать вопрос на сессии в соответствии с решением Бийского городского суда. Затем в силу противоречий в позициях фракций по данному вопросу было принято решение не продолжать заседание – отложить его", – разъяснили в "Единой России".

Соответственно, на данный момент состав Бийской гордумы сохранен. Таким образом, вопрос о мандатах депутатов будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Напомним, в апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций, оба от партии "Единая Россия". В похожей ситуации оказались и несколько депутатов Барнаула, которые, по мнению экспертов, также лишатся своих "корочек". В частности, еще в марте суд обязал БГД рассмотреть лишение мандатов пяти депутатов.

Читайте также в сюжете: Политические скандалы на Алтае
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.08.2019 16:03
- гость -

Ну очень важные вопросы для города обсуждают... )))

0  0
22.08.2019 16:20
- гость -

В общем понятно - закон под себя подправить надо!

0  0
22.08.2019 16:35
- гость -

Вот и проявилась вся сущность этих людишек...

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