За крышу – как за учебу. Аренда жилья для студентов Барнаула равна стоимости обучения

Эксперты "Авито Недвижимости" и "Авито Работы" выяснили, что студентам, которые учатся в Барнауле, приходится отдавать за жилье 47% от своей зарплаты. При этом общая стоимость аренды однокомнатной квартиры за пять лет может превысить цену обучения на платном отделении вуза.
Аналитики сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах с зарплатами, которые предлагаются студентам. В среднем по стране это 30,3 тыс. рублей в месяц. Больше всего получают те, кто учится в Москве – 45,4 тыс. рублей, а меньше всего во Владикавказе – 21,3 тыс.
В Барнауле, как оказалось, студенты могут рассчитывать на зарплату 23,8 тыс. рублей. При этом аренда "однушки" обойдется в 11 126 рублей – 47% ежемесячного дохода. Это в случае если у студента нет других заработков, и если он получает такую зарплату.
Кроме того, было подсчитано, во сколько обойдется аренда жилья за все пять лет обучения. В Барнауле это 667 560 рублей.
Самая высокая цена зафиксирована в Москве – 2,1 млн рублей, а самая низкая – в Ставрополе (602 тысячи). Такие суммы зачастую сопоставимы или даже в некоторых случаях превышают общую стоимость обучения в крупнейших вузах этих городов, делают вывод аналитики.
Комментарии
"В Барнауле, как оказалось, студенты могут рассчитывать на зарплату в 23,8 тыс. рублей" - реально такие изменения? о_О Я в политехе учился 500р степуха была, плюс социалку кто то оформлял, и за хорошие оценки вроде 1500 и это считалось огого подгон. а тут них...се больше средней зарплаты по городу.
Дык мошт ну ее нехрен работу, все учиться пойдем? Афигеть жируют.
Жил в общаге, пахал на 2х работах, пока не смог позволить квартиру себе снимать, и то не квартиру а комнату в 12 квадратов в квартире, чтобы с девушкой тогда еще, нуне женой переехать.
Аналитики из Росстата?
могут, но если идут работать на полный день в крупные торговые сети, а учебу фактически забрасывают