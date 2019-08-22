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Двухметровый бутерброд и катание сырных голов: "Дни алтайского сыра" обещают удивить

, ИА "Амител"
Сырные дегустации, розыгрыш призов, конкурс шеф-поваров и концерт кавер-группы ждут гостей необычного фестиваля

В фестивале, который состоится в Барнауле 24 августа 2019 года на нулевом километре, примут участие 20 производителей сыра из Алтайского края. Сырзаводы с историей – Куяганский маслосырзавод, АКХ "Ануйское", Барнаульский молочный комбинат, Рубцовский молочный завод, заводы группы компаний "Столица молока", Салаирский маслосырзавод, компании "Плавыч", "Рикон" и генеральный партнер праздника – компания "Киприно" – представят любимую многими традиционную продукцию и новинки.

Впервые примут участие в фестивале молодые компании – "Саламис", Новоалтайский маслосырзавод. Новый для себя вид продукции – плавленые и рассольные сыры – презентует компания "Алтайская буренка": их производство предприятие запустило в конце 2018 года. Молочные продукты для детей представит "Модест", а мягкие и рассольные сыры – сыроварня "Бахетле". Вместе с этими предприятиями свою продукцию, в том числе и эксклюзивную, представят фермеры края. В их числе будет и Джастас Уолкер, известный как Веселый молочник.

Всего на празднике представят около 100 сортов сыра. Только компания "Киприно" привезет 30 сортов, изготовленных на заводах, входящих в состав холдинга. Из этого сыра лучшие повара сделают гигантский двухметровый бутерброд "По-кипрински" и угостят им всех желающих. Многим удастся попробовать и фондю – "Киприно" вместе с ресторацией "Горная аптека" приготовят почти 40 литров этого сырного лакомства.

Кстати, на площадке генерального партнера фестиваля будет традиционно много конкурсов и игр, по итогам которых можно получить купоны на дегустацию в "Сырную ассамблею", а еще мастер-классы по приготовлению блюд из сыра и любимое зрителями "катание сырных голов". Сыроварня "Бахетле" в своем шатре преподаст мастер-класс и приготовит сыр моцарелла и чечил. "Зимаречье" и "Саламис" представят сыры для жарки: их можно будет попробовать на площадках компаний. Новый завод на карте края – Новоалтайский маслосырзавод, известный как "Покровская сыроварня", – презентует весь ассортимент своих сыров, включая "Золото Алтая", который уже успел полюбиться покупателям. Конечно же, своей продукцией порадуют завод плавленых сыров "Плавыч", "Молочная сказка" и "Столица молока".

Особое внимание на фестивале "Дни Алтайского сыра" уделят малышам – для них будет работать комната матери и ребенка. А компания "Модест" представит новый продукт – творожок с яблочным пюре для детей старше 6-ти месяцев! Ребятишкам постарше тоже будет интересно: они смогут написать сырную сказку и поиграть в веселые игры.

Какой сырный праздник без дегустаций? Гостей мероприятия бесплатно угостят сырными шариками. Также здесь можно будет отведать шашлык с сыром, а гурманы, которые захотят еще больше узнать о сыре и его сочетании с другими продуктами, попробовать необычные блюда из сыра и пообщаться со знаменитыми шеф-поварами, могут прийти на гала-ужин, который состоится в ресторане Lexx* в 19 часов.

На фестивале "Дни Алтайского сыра" будет "сырно" и вкусно! Ведь наш сыр – один из лучших в мире. Считается, что только три региона на планете имеют основу для производства лучших сортов сыра – Швейцария, Кавказ и Алтайский край. Не упустите возможность познакомиться с разнообразием продукта, который смело можно назвать достоянием России!

Организаторы фестиваля – управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр "Квадрат", при поддержке администрации города Барнаула.

Информационные партнеры: Новое Радио Барнаул 91.1 FM, информационный портал Amic.ru.

*"Лекс" – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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