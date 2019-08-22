Россияне отдают четверть доходов на погашение кредитов

Тува и Калмыкия стали самыми закредитованными российскими регионами, сообщили Amic.ru в пресс-службе ОНФ.
Тувинская семья, погашая кредиты, выплачивает банкам в среднем 59% от доходов, а калмыкская – 57%.
Также в число рекордсменов по кредитной нагрузке попали Чувашия (47%), Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ (по 43%) и Новосибирская область (42%).
Среднестатистическая российская семья отдает в качестве выплат по займам 28% своих доходов. Это на 4 процентных пункта выше, чем годом ранее.
"По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 г. данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования", – уточнили в ОНФ.
Комментарии
кредито
Мало, надо больше. А то известным личностям на шлюх и цацки этого уже не хватает.
Это ж прекрасно. Двигают экономику. Потребление должно расти.
Мир бизнеса сегодня кардинально меняется еще и потому, что он дошел до абсурда: самый рентабельный бизнес — финансовый, то есть деньги за деньги. Но деньги нельзя есть, нельзя надеть… Эта ситуация заканчивается.
Какая то неверная информация - сегодня ритейл валится как горячие пирожки , проблемы у всех сетевых магазинов видно невооруженным глазом! Ашан вот уходит из Сибири , Лента на бирже валится вниз, не успевает облигации штамповать, магнит с пятерочкой ложатся под государство на бочок (не думаю что такой актив ценный нужен ВТБ) "все идет по ПЛАНУ!" Денег у народа нет, еще какие то сбережения достаются, но это уже не надолго, август проели.
А каков процент налогов платит население даже подумать страшно...Ну ничего, пенсионерам будет подачка на старость