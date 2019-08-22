398 человек не смогли вовремя улететь из Томска из-за тумана

22 августа в томском аэропорту с 6:40 утра отменили несколько рейсов, сообщает РИА "Новости". Это связано с окутавшим город туманом.

Так, клиенты "Уральских авиалиний" и "Сибири" не смогли улететь в Москву, а "Руслайна" – в Екатеринбург.

Общее число пассажиров, ожидающих разрешения на отправку, достигло 398 человек.

По информации на 9:45, на рейс самолета до Москвы авиакомпании "Сибирь" объявлена регистрация.