Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул

22 августа в Покровский кафедральный собор в Барнауле прибыла чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец". Святыню встречали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии, сообщает региональная митрополия.

"В течение дня перед чудотворным образом священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы, — уточняют на сайте православной организации. — Посетить Покровский собор и помолиться у иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" верующие смогут до 20.00 23 августа".

С 24 по 27 августа икона будет пребывать в Бийской епархии, 28 августа ее доставят в Заринск, а 29 августа – в Знаменский храм Барнаула.

В Барнаул святыня прибыла из церкви поселка Бачурино Московской области, где она хранится. Круглый год в часовню во имя иконы "Умягчение злых сердец" в подмосковной деревне приходят люди, чтобы приложиться к чудотворному образу. Икона уже была во многих епархиях России, а также за границей — в Белоруссии, на Украине, в Германии.

Икона была приобретена в обычной церковной лавке, а 3 мая 1998 года ее владелица заметила, что по поверхности иконы стекает миро. С тех пор икона мироточит постоянно. Отчетливые капли на иконе можно заметить и сейчас.