Барнаульцам показали настоящие рыцарские бои и рассказали о костюмах XVI века

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Реконструкторы эпохи Возрождения стали гостями очередной "Открытой библиосреды" в барнаульской библиотеке имени Шишкова 21 августа.

Участники клуба "Субхауфен" рассказали гостям мероприятия о немецких наемниках – ландскнехтах: их быте, особенностях одежды и тактике ведения боя. Все это сопровождалось показом исторических костюмов и доспехов. В заключение реконструкторы показали настоящие рыцарские бои на двуручных мечах.

"Открытая библиосреда" – летний проект барнаульской "Шишковки", проходящий на открытом воздухе. Каждую среду гостей мероприятия ждет увлекательная тематическая программа, которая знакомит с интересными людьми Барнаула и дарит возможность научиться чему-то новому.