По сравнению с прошлым годом квота приема на целевое обучение увеличена на 25 мест. В 2019 году в вуз зачислено 293 целевика, из них 243 студента (83%) поступили в вуз, заключив договор с Министерством здравоохранения Алтайского края. Напомним, в текущем году изменилась процедура целевого набора. Теперь будущий специалист заключает договор не с медицинской организацией, а с Министерством здравоохранения региона. Это даст возможность при изменении кадровой ситуации в больнице, к которой ранее был прикреплен целевик, предложить ему трудоустройство в другом учреждении края.

"Благодаря слаженной скоординированной работе министерства здравоохранения края, главных врачей медицинских организаций и вуза, особенно в 2018-2019 годах, на целевые места в вуз удалось привлечь наиболее подготовленных и одаренных абитуриентов и сохранить их для Алтайского края, а в перспективе – решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных районах края. На 243 целевых места Минздрава Алтайского края претендовали более 800 человек, конкурс составил почти четыре человека на место. Такого раньше никогда не было. Добиться столь высоких результатов во многом помогает профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей, которую вуз организует совместно с министерством здравоохранения региона, с личным участием министра здравоохранения Дмитрия Попова", – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Отмечается поступательный рост проходных и средних баллов на целевое обучение за четыре последних года, улучшился общий уровень подготовки поступающих. Так, минимальный проходной балл на лечебный факультет составил 197 баллов (2018 год – 161 балл), на педиатрический – 179 баллов (2018 год – 176), медико-профилактический – 198 баллов (2018 год – 190), на стоматологический факультет – 230 баллов (2018 год – 212), фармацевтический – 192 балла (в 2018 году – 169). Средний балл вырос на 10% – с 60,53 балла в 2018 году до 66,33 в 2019.

Самый высокий конкурс на целевые места в АГМУ зафиксирован на педиатрическом, лечебном и фармацевтическом факультетах.

Полина Гадзелих из поселка Коминтерн Волчихинского района зачислена в АГМУ по целевому направлению на лечебный факультет.

"К поступлению в медицинский университет начала готовиться еще с 8 класса, уже тогда поняла, что хочу помогать людям. Решила связать жизнь с медициной, потому что не вижу себя в другой профессии. Планирую стать офтальмологом, в нашей районной больнице уже несколько лет нет этого специалиста, людям приходится ездить за помощью в другие районы, хочется исправить эту ситуацию. Как только решила, что хочу быть врачом, начала узнавать про учебные заведения, много читала о них на сайтах, но в итоге остановилась на АГМУ, так как он самый престижный в Сибири", – поделилась Полина.

Выпускница Рубцовского медицинского колледжа Юлия Межевикина планирует после окончания обучения трудоустроиться в городской больнице № 1 в Рубцовске.

"Еще со школьной скамьи понимала, что мое место именно в медицине, что именно в этой нише я смогу реализовать все свои амбиции и стремления. Мне нравится моя специальность медицинской сестры, но однажды я поняла, что не хочу останавливаться на достигнутом. Выбирать не пришлось: не задумываясь, решила поступать в АГМУ. К тому же, знакомые и друзья, успешно отучившиеся в этом университете, настойчиво советовали поступать именно сюда", – рассказала Юлия.

Отметим, на протяжении последних четырех лет АГМУ сохраняет процент целевых мест для выпускников школ и медицинских колледжей Алтайского края – более 70% в общем числе бюджетных мест. Студенты целевого набора гарантированно обеспечены рабочими местами после окончания вуза.

Как показал опрос абитуриентов, проведенный в социальных сетях университета и непосредственно в приемной комиссии, при выборе медицинского университета они ориентировались на позиции вуза в авторитетных рейтингах, на достижения студентов и преподавателей АГМУ, богатую историю и славные традиции, научные школы. Немаловажным поступающие из городов и районов края считают обеспечение студентов местами в общежитиях, расположенных в центре города. Помимо этого, абитуриенты АГМУ в числе преимуществ вуза называли созданные условия для всестороннего развития студентов – в университете действуют более 30 спортивных секций, около 10 творческих кружков хореографической, вокальной, театральной направленности. Вуз оплачивает поездки студентов, участвующих в значимых олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Активисты, проявляющие себя в учебе, волонтерской деятельности, творчестве и спорте получают повышенную стипендию.

Многие абитуриенты отмечали, что уверенно выбрали будущую профессию, потому что видят, какое внимание уделяется сфере здравоохранения президентом и правительством страны, в целом повышается престиж профессии и уровень заработной платы медиков. Большинство опрошенных называло тесную совместную работу вуза и министерства здравоохранения региона и личное участие министра здравоохранения в судьбе выпускников. Молодые специалисты-медики обеспечиваются жильем, получают подъемные и социальные льготы. В Алтайском крае создаются условия для работы врачей, развивается материально-техническая база больниц и поликлиник как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах. В ближайшие годы развитие системы здравоохранения Алтайского края продолжится, и все выпускники АГМУ будут обеспечены работой после окончания университета.