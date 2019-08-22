Четверг, 22 Август, 14:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,26
€ 73,5
Обь
172см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

В АГМУ подведены итоги приема на целевую форму обучения

, ИА "Амител"
В Алтайский медицинский университет зачислено 293 студента-целевика

По сравнению с прошлым годом квота приема на целевое обучение увеличена на 25 мест. В 2019 году в вуз зачислено 293 целевика, из них 243 студента (83%) поступили в вуз, заключив договор с Министерством здравоохранения Алтайского края. Напомним, в текущем году изменилась процедура целевого набора. Теперь будущий специалист заключает договор не с медицинской организацией, а с Министерством здравоохранения региона. Это даст возможность при изменении кадровой ситуации в больнице, к которой ранее был прикреплен целевик, предложить ему трудоустройство в другом учреждении края.

"Благодаря слаженной скоординированной работе министерства здравоохранения края, главных врачей медицинских организаций и вуза, особенно в 2018-2019 годах, на целевые места в вуз удалось привлечь наиболее подготовленных и одаренных абитуриентов и сохранить их для Алтайского края, а в перспективе – решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных районах края. На 243 целевых места Минздрава Алтайского края претендовали более 800 человек, конкурс составил почти четыре человека на место. Такого раньше никогда не было. Добиться столь высоких результатов во многом помогает профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей, которую вуз организует совместно с министерством здравоохранения региона, с личным участием министра здравоохранения Дмитрия Попова", – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.  

Отмечается поступательный рост проходных и средних баллов на целевое обучение за четыре последних года, улучшился общий уровень подготовки поступающих. Так, минимальный проходной балл на лечебный факультет составил 197 баллов (2018 год – 161 балл), на педиатрический – 179 баллов (2018 год – 176), медико-профилактический – 198 баллов (2018 год – 190), на стоматологический факультет – 230 баллов (2018 год – 212), фармацевтический – 192 балла (в 2018 году – 169). Средний балл вырос на 10% – с 60,53 балла в 2018 году до 66,33 в 2019.

Самый высокий конкурс на целевые места в АГМУ зафиксирован на педиатрическом, лечебном и фармацевтическом факультетах.

Полина Гадзелих из поселка Коминтерн Волчихинского района зачислена в АГМУ по целевому направлению на лечебный факультет.

"К поступлению в медицинский университет начала готовиться еще с 8 класса, уже тогда поняла, что хочу помогать людям. Решила связать жизнь с медициной, потому что не вижу себя в другой профессии. Планирую стать офтальмологом, в нашей районной больнице уже несколько лет нет этого специалиста, людям приходится ездить за помощью в другие районы, хочется исправить эту ситуацию. Как только решила, что хочу быть врачом, начала узнавать про учебные заведения, много читала о них на сайтах, но в итоге остановилась на АГМУ, так как он самый престижный в Сибири", – поделилась Полина.

Выпускница Рубцовского медицинского колледжа Юлия Межевикина планирует после окончания обучения трудоустроиться в городской больнице № 1 в Рубцовске.

"Еще со школьной скамьи понимала, что мое место именно в медицине, что именно в этой нише я смогу реализовать все свои амбиции и стремления. Мне нравится моя специальность медицинской сестры, но однажды я поняла, что не хочу останавливаться на достигнутом. Выбирать не пришлось: не задумываясь, решила поступать в АГМУ. К тому же, знакомые и друзья, успешно отучившиеся в этом университете, настойчиво советовали поступать именно сюда", – рассказала Юлия.

Отметим, на протяжении последних четырех лет АГМУ сохраняет процент целевых мест для выпускников школ и медицинских колледжей Алтайского края – более 70% в общем числе бюджетных мест. Студенты целевого набора гарантированно обеспечены рабочими местами после окончания вуза.

Как показал опрос абитуриентов, проведенный в социальных сетях университета и непосредственно в приемной комиссии, при выборе медицинского университета они ориентировались на позиции вуза в авторитетных рейтингах, на достижения студентов и преподавателей АГМУ, богатую историю и славные традиции, научные школы. Немаловажным поступающие из городов и районов края считают обеспечение студентов местами в общежитиях, расположенных в центре города. Помимо этого, абитуриенты АГМУ в числе преимуществ вуза называли созданные условия для всестороннего развития студентов – в университете действуют более 30 спортивных секций, около 10 творческих кружков хореографической, вокальной, театральной направленности. Вуз оплачивает поездки студентов, участвующих в значимых олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Активисты, проявляющие себя в учебе, волонтерской деятельности, творчестве и спорте получают повышенную стипендию.

Многие абитуриенты отмечали, что уверенно выбрали будущую профессию, потому что видят, какое внимание уделяется сфере здравоохранения президентом и правительством страны, в целом повышается престиж профессии и уровень заработной платы медиков. Большинство опрошенных называло тесную совместную работу вуза и министерства здравоохранения региона и личное участие министра здравоохранения в судьбе выпускников. Молодые специалисты-медики обеспечиваются жильем, получают подъемные и социальные льготы. В Алтайском крае создаются условия для работы врачей, развивается материально-техническая база больниц и поликлиник, как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах. В ближайшие годы развитие системы здравоохранения Алтайского края продолжится, и все выпускники АГМУ будут обеспечены работой после окончания университета.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:54
В каких храмах Алтая и когда можно увидеть мироточивую икону "Умягчение злых сердец" 0
13:37
Покупатели "Магнита" требуют прекратить акцию с раздачей 220 млн "Скрепышей" 2
13:31
В АГМУ подведены итоги приема на целевую форму обучения 0
13:18
Торговая сеть "Ашан" покидает Барнаул 8
12:59
Около 10 тысяч упаковок "запрещенных" лекарств ввезут в Россию для больных детей 4
12:06
"Однушка" в Барнауле вошла в топ-10 самых дорогих в Сибири 6
11:59
Подешевели помидоры: вторую неделю в России снижаются цены на товары 0
11:47
Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства 23
11:45
Двухметровый бутерброд и катание сырных голов: "Дни алтайского сыра" обещают удивить 0
11:28
Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул 12
10:59
398 человек не смогли вовремя улететь из Томска из-за тумана 4
10:32
Россияне отдают четверть доходов на погашение кредитов 10
10:01
Чем больше, тем лучше: почему покупать просторные квартиры выгодно 0
09:58
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле 13
09:24
Привязал за веревку и сбрасывал с лодки. СК расследует инцидент с утонувшим мальчиком 2
09:17
Товары по шок-ценам: праздничное открытие "Галамарт" пройдет в Барнауле 2
08:54
Названы регионы с самыми большими долгами по кредитам 2
08:31
Экс-директор новосибирской клиники Мешалкина признался в мошенничестве 3
08:30
Букет для учителя: 6 стильных идей к первому сентября 0
08:06
Просто – не значит безопасно: зачем нужен нотариус при сделках с недвижимостью 18
08:02
Все будет в шоколаде: опыт барнаульского инженера, развившего "сладкий" бизнес с нуля 0
07:58
Бизнесу Алтая обещают поддержку на 539 млн рублей 1
07:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 22
07:34
Право жителей Алтайского края на сбор валежника в нацпарках сохранят 2
07:31
Чтобы ритм сердца не сбивался: мальчику из Барнаула жизненно необходим полет в Москву 11
07:12
Солнышко в руках. Алтайские поля подсолнухов в объективе Amic.ru 0
06:45
В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник? 5
06:22
Создание шедевра: что происходило за кадром культовых фильмов 0
06:01
Всё в порядке. Почти. Министры доложили Томенко о готовности школ Алтая к 1 сентября 0
23:58
Совсем обленились: россияне чаще покупают продукты, которые не надо готовить 0
23:57
Алтай потеряет более 160 тыс. гектаров уникальной территории, если не создаст нацпарк 1
23:33
Путин прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском и радиационный фон 6
22:59
Какие доплаты могут вскоре получить врачи? Разъяснения дали в Совфеде 5
22:45
Шведские медики выяснили, почему в старости "слабеет" память 0
22:26
Собянин: от доходов Москвы зависят и доходы московских пенсионеров 5
22:01
Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Алтайском крае 0
21:52
Автомобили Lada, Hyundai, Nissan подорожают в 2020 году 1
21:29
Ущерб от лесных пожаров подсчитали в Рослесхозе и сравнили с прошлогодним 2
20:27
И вширь, и вдаль. Новые жилые кварталы в Барнауле будут строить около Власихи 12
20:19
Пятеро алтайских школьников окажутся на скамье подсудимых за наркотики 5
19:48
Число новых пенсионеров в Алтайском крае назвал ПФР 0
19:33
"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову 0
18:25
Два участка дорог под Барнаулом перекроют 22 августа из-за военных колонн 1
17:59
Россияне ищут в интернете советские фильмы по словам "пьют" и "поют" 0
17:51
Бывший антикоррупционер Вадим Надвоцкий признался во взяточничестве 7
16:59
"Первосентябрьский капитал": в Совфеде не оценили программу поддержки семей с детьми 10
16:40
"Я переплываю Россию": адвокат из Германии за два дня пересек Телецкое озеро 3
16:21
Барнаульские курьеры на мопедах зарабатывают меньше коллег из крупнейших городов 2
15:57
Пожарные на учениях "потушили" кинотеатр в барнаульском ТРЦ "Арена" 0
15:08
На алкоголь и табачные изделия приходится 3% трат россиян 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.