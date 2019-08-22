"Однушка" в Барнауле вошла в топ-10 самых дорогих в Сибири

Барнаульская квартира вошла в десятку наиболее дорогостоящих "однушек" в регионах Сибирского федерального округа, сообщили Amic.ru в ЦИАН.
Она расположилась на восьмой строчке рейтинга. Жилье площадью 54 кв. метра находится в новом жилом комплексе "Змеиногорский тракт".
Продавец презентует ее как евродвушку (делится на зоны кухня/гостиная) класса Deluxe с премиальной безопасностью, предназначенную для счастливого и комфортного проживания. Ее продают по цене 4,3 млн рублей.
Первое место заняла квартира в Омске. За жилье площадью 54 кв. метра на улице Красина хозяин просит 13,9 млн рублей. В числе преимуществ такого варианта владелец приводит отделку в скандинавском стиле, с выделением зоны кухни-столовой и отдельной спальни.
Вторую строчку заняла однокомнатная квартира в Новосибирске на улице Крылова. Площадь – 71 кв. метр, стильная дизайнерская отделка, два машино-места. Ее можно приобрести за 11,5 млн рублей.
Стоимость жилья остальных участников рейтинга не превысила семи миллионов рублей.
Комментарии
да загнуть можно хоть 100мильонов, пойду свою нарисую - буду первой в топе
нет приделов совершенству ....
Продам однушку. В стиле Еврохрущ. 14мильёнов.
22.08.2019 12:56
- гость -
Приде́л — либо специально выделенная часть основного здания храма, либо пристройка (обычно с южной или северной стороны) для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений.