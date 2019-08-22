"Однушка" в Барнауле вошла в ТОП-10 самых дорогих в Сибири

Барнаульская квартира вошла в десятку наиболее дорогостоящих "однушек" в регионах Сибирского федерального округа, сообщили Amic.ru в ЦИАН.

Она расположилась на восьмой строчке рейтинга. Жилье площадью 54 кв. метра находится в новом жилом комплексе "Змеиногорский тракт" на улице Приречной.

Продавец презентует ее как евро-двушку (делится на зоны кухня / гостинная) класса Deluxe на с премиальной безопасностью и комфортом, предназначенную для счастливого и комфортного проживания. Ее продают по цене 4,3 млн рублей.

Первое место заняла квартира в Омске. За жилье площадью 54 кв. метров на улице Красина хозяин просит 13,9 млн рублей. В числе преимуществ такого варианта владелец приводит отделку в скандинавском стиле, с выделением зоны кухни-столовой и отдельной спальни.

Вторую строчку заняла "однушка" в Новосибирске на улице Крылова. Это квартира со стильной дизайнерской отделкой площадью 71 кв. метр и двумя машино-местами, которые входят в стоимость. Ее можно прибрести за 11,5 млн рублей.

Стоимость остальных участников рейтинга не превысила семи миллионов рублей.