Торговая сеть "Ашан" покидает Барнаул

Торговая сеть "Ашан" собирается закрыть свои гипермаркеты в Барнауле, сообщает altapress.ru.

Источники издания подтвердили, что арендатор съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна".

Информацию прокомментировали представители Galaxy. В отделе аренды уточнили, что каким бы крупным ни был арендатор, оценка о предоставлении ему торговой площади принимается на основе количества посетителей, которое он привлекает.

"Наша цель – представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе", – констатировали в ТРЦ.

Сейчас ИА "Амител" уточняет информацию о закрытии сети "Ашан" в Барнауле. В ближайшее время редакция опубликует комментарии по поводу возникшей ситуации.