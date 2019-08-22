Торговая сеть "Ашан" покидает Барнаул

Торговая сеть "Ашан" собирается закрыть свои гипермаркеты в Барнауле, сообщает altapress.ru.
Источники издания подтвердили, что арендатор съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна".
Информацию прокомментировали представители Galaxy. В отделе аренды уточнили, что каким бы крупным ни был арендатор, оценка о предоставлении ему торговой площади принимается на основе количества посетителей, которое он привлекает.
"Наша цель – представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе", – констатировали в ТРЦ.
Сейчас ИА "Амител" уточняет информацию о закрытии сети "Ашан" в Барнауле. В ближайшее время редакция опубликует комментарии по поводу возникшей ситуации.
Комментарии
а когда? а че так? не осилили? а скидки финальные будут? а то там теперь будет?
Вранье.... Не слушайте... Я знаю...
Вот это паралич головного мозга. Мало того, что арендатор платит деньги, он, оказывается, должен кого-то привлекать на территорию ТЦ?
да при чем тут галакси? Новость представлена так, буд-то это галакси решил выселить Ашан со своей территории. Ашан в принципе давно лыжи начал мазать валить из Барнаула, еще месяц назад уже было известно что в сентябре закрываются
Не надо!!! Оставьте АШАН, мне очень там удобно, не то, что в Лентах
аааа !!! как так то??? только там есть нужное мне белье!!!!
в галактике оставляйте а из волны валите нахауз
белье зло! свободу титям!
Бельгийски печеньки... плак-плак