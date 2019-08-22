Неправомочно. "Единороссы" сорвали заседание гордумы в Бийске, покинув зал

Депутаты "Единой России" покинули зал Бийской городской Думы при рассмотрении вопроса о лишении депутатских полномочий из-за неполных сведений в декларациях о доходах и имуществе, сообщает "Бийский рабочий".
Представитель фракции Константин Белый, присутствовавший на совещании, попросил объявить перерыв, однако после удовлетворения просьбы он и его однопартийцы так и не вернулись.
Несмотря на то, что в зале осталось меньше половины (14 человек) парламентариев, представляющих другие политические партии, заседание продолжилось.
Часть докладчиков отказались выступать, из-за того что отсутствует кворум, следовательно, решения, принятые на заседании, будут неправомочными.
В результате никакого решения по поводу Игоря Степанова, Константина Белого, Александра Хлыновского, Александра Вишнякова принято не было.
Комментарии
стая жуликов и воров своих не бросает
все по советскому учебнику ))
государство есть диктатура правящего класса
партия есть авангард класса
sapienti sat
Гнать их поганой метлой, все равно толку от их заседаний нет, бизнес свой крышуют да лоббируют ....
кто-ж их погонит-то, ежели они выразители и обслуживатели воли правящего класса )))
Вор вору глаз не выбьет!
"лишении депутатских полномочий из-за неполных сведений в декларациях"
Готов с первого раза угадать из какой партии были эти депутаты
Не понимаю - что за баталии второй день по этому поводу - закон есть закон и его обязаны соблюдать ВСЕ! Если нарушили - понесите достойно наказание!
его обязаны соблюдать ВСЕ!
в капиталистическом обществе "все животные равны, но некоторые животные равнее других" (c)
«All animals are equal, but some animals are more equal than others»
22.08.2019 15:35
- гость -
по латыни надо)
Скорей бы они совсем нас покинули, везде, со своим лидерком во главе.
прогул? дармоеды
Воры сбежали.... есть еще сомнения? Если нечего бояться, зачем было уходить?