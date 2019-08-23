Август – это не только время утомительной подготовки к новому учебному году. Это самый яркий, самый насыщенный месяц лета. И когда, если не сейчас, окунуться с головой в атмосферу детства, беззаботности и праздника. В "Пионере" есть такое место.

Мультимедийная территория развлечений "Пионер Парк", расположенная на 4-м этаже ТРЦ "Пионер", намного больше, чем просто детская игровая комната. Посетители найдут множество способов отлично провести время, ведь в "арсенале" парка представлены развлечения на любой вкус и для любого возраста.

Детский лабиринт "Волшебный лес" идеально подойдет для самых маленьких посетителей парка. Ребята окунутся в атмосферу сказочных джунглей, почувствуют себя настоящими путешественниками. Цена за час составляет всего 200 рублей, а за целый день – 400 рублей.

Батут и поролоновая яма подойдут для самых энергичных и активных. Если ваш непоседа любит прыгать на кровати – это место станет отличной альтернативой. Море позитива и ярких эмоций гарантированы. Цена этого аттракциона – 150 рублей за 15-ти минутный сеанс.

Почувствовать себя настоящим пилотом гоночного болида вы сможете, оказавшись на автодроме. Скорость, драйв и азарт никого не оставят равнодушными. Наши машины просты в управлении и безопасны. Стоимость одного заезда – 150 рублей.

Для юных альпинистов и искателей приключений идеально подойдет скалодром. Самые ловкие и спортивные оценят по достоинству это испытание. Цена – 150 рублей за пять подъемов.

Настоящая атмосфера экстрима ждет посетителей веревочного парка. Увлекательное приключение подарит незабываемые ощущения самым смелым ребятам. Цена – 200 рублей. В стоимость входит один проход и один подъем на скалодром.

Помимо этого, посетителей парка ждут множество игровых автоматов, аттракционы дополненной реальности, мастер-классы и шоу-программы.

Постоянных клиентов парка порадует наша система лояльности. При пополнении карты парка на сумму 7 000 рублей вы получите постоянную скидку 5%, когда сумма достигнет 10 000, скида вырастет до 7%, а при 15 000 рублей скидка станет 15%. Для семей с тремя и более детьми скидка составит 15%, близнецам и двойняшкам парк дарит скидку 10%, а в день рождения вы получите скидку 30%!

31 августа в "Пионер Парке" состоится долгожданный розыгрыш призов с Гарри Поттером и Гермионой. Гостей порадует волшебная шоу-программа: магические аниматоры, шоу мыльных пузырей, крио-шоу, серебряное шоу. Также будут разыграны суперподарки: ноутбук, планшеты, портативные колонки, наушники. Начало праздника в 13:00.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо пополнить карту парка на сумму от 1000 рублей и зарегистрировать чек на кассе.

Количество чеков не ограничено, а это значит, что шансы получить крутые подарки к новому учебному году возрастают в разы.

"Пионер Парк" ждет всех и желает удачи в розыгрыше призов.

*Подробности об акции, порядке ее проведения, количестве и правилах выдачи призов уточняйте в официальной группе "ВКонтакте" или Instagram, а также по тел: 590-421.

"ПИОНЕР ПАРК" в ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 4 этаж

Тел.: 590-421

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