Соглашение о сотрудничестве подписали крупнейший в России телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и международный автопроизводитель Geely. Документ предусматривает заводскую установку SIM-чипов оператора на автомобили, поставляемые в Россию, в том числе Алтайский край.

МТС поставила первую партию SIM-чипов на завод – их внедрят на бортовые компьютеры полутора тысяч новых машин, которые будущие владельцы смогут приобрести осенью 2019 года. Благодаря этому обладатели новых автомобилей Geely смогут в течение первого года бесплатно строить маршруты и искать заправки на навигаторе, слушать музыку и управлять сервисами с помощью голосового помощника. МТС обеспечит предоплаченный на год безлимитный трафик на ресурсы "Яндекс" и два гигабайта высокоскоростного мобильного интернета в месяц на другие сервисы.

SIM-чип МТС работает в сетях связи 2G, 3G и LTE. Внешне он похож на обычную SIM-карту микроформата, но отличается стойкостью к вибрациям и способностью работать в диапазоне очень высоких и очень низких температур.

При покупке авто SIM-чип будет сначала оформлен на официального автодилера, находящегося в Барнауле. Спустя год владелец машины сможет переоформить чип на себя. Для этого нужно будет лишь зайти в любой салон розничной сети МТС в регионе.

Первой моделью производителя в "умной" комплектации – с SIM-чипом МТС – станет лидер продаж, кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем второго поколения по цене 1 679 990 рублей. У официального барнаульского автодилера в продаже он ожидается уже осенью 2019 года