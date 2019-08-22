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МЧС предупреждает об очень сильной грозе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Населению рекомендуют соблюдать меры безопасности
Фото: onsmi.ru

Фото: onsmi.ru

Вечером 22 и в течение суток 23 августа в предгорных районах Алтайского края разыграются очень сильные дожди и грозы, а также пройдет град, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

Ведомство рекомендует населению соблюдать меры безопасности.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться дальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попаданий в них молний. Двигаясь на машине, лучше припарковать ее у обочины до улучшения погодных условий.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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