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Уже 20 млн рублей: "Золото Курьи" продолжает наращивать долги перед сотрудниками

, ИА "Амител"
На имущество "Золота Курьи" наложен арест, сообщил начальник алтайского СК
Годом ранее долг 'Золота Курьи' перед работниками был в два раза меньше / Фото: nedradv.ru

Годом ранее долг "Золота Курьи" перед работниками был в два раза меньше / Фото: nedradv.ru

Долги золотодобывающего предприятия "Золото Курьи" перед работниками выросли уже до 20 млн рублей, хотя на момент возбуждения уголовного дела они составляли 18 млн, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константина Мальцева.

Мальцев сообщил, что на имущество предприятия наложен арест. Также, по его словам, руководители предприятия осознают свою вину перед сотрудниками и готовы искать пути решения. Они рассчитывают, что к осени ситуацию удастся разрешить.

Мальцев подчеркнул, что в 2019 году завершено уже четыре уголовных дела, связанных с невыплатой зарплат, на стадии расследования находятся еще шесть.

В базе данных судебных приставов у "Золота Курьи" более 700 исполнительных производств. Большинство из них – судебные приказы о выплате зарплаты.

Ранее стало известно, что "Золото Курьи" может сменить владельца. Новым хозяином должна была стать фирма "Прииск" из Кемеровской области, однако владельцем по-прежнему является золоторудное предприятие "Омчак".

Напомним, в прошлом году у "Золота Курьи" тоже возникали проблемы с долгами по зарплате перед 313 работниками. Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры. Но тогда речь шла о сумме немногим превышающей 9,6 млн рублей. Сегодня же – о 20 миллионах.

Похожая ситуация складывается в Барнауле на Алтайском моторном заводе – одном из символов промышленности региона. На работе уже несколько дней не появляются около половины сотрудников, поскольку у них нет денег на проезд. Людям на два месяца задержали зарплату. Причем такое на заводе происходит регулярно. К примеру, в июле 2019 года 290 работников смогли добиться выплат за май только с помощью краевой прокуратуры, которая вновь подключается к ситуации.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

22.08.2019 17:33
- гость -

И золото добывать стало невыгодно, одни долги.

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