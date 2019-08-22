Школу в Рубцовске закрыли за неделю до занятий. С 1947 года она стоит без ремонта

После обследования здания бывшей школы № 9, теперь это лицей, образовательное учреждение было решено закрыть из-за его аварийности, пишет "вРубцовске.ру".
"Такое решение принято по результатам заключения инженерного обследования строительных конструкций здания", – сообщил и.о. замглавы администрации Рубцовска, начальник управления образования Алексей Мищерин.
По его словам, во время ремонтных работ, проводимых в лицее в летнее время, было обнаружено отсутствие бетонных перемычек в оконных проемах.
"Мы незамедлительно направили заявку на обследование объекта. И 9 августа получили заключение: без проведения капитального ремонта эксплуатировать здание нельзя. В связи с этим, 2019-2020 учебный год здесь проведен не будет", – пояснил Мищерин.
Ученики и учителя продолжат образовательный процесс в других школах города, уточнили местные власти. Сейчас администрация лицея занимается вопросом по устройству детей с 1 по 11 класс в учебные заведения.
В настоящее время власти прорабатывают вопрос о дальнейшей судьбе здания: снос и строительство нового или же капитальный ремонт.
Напомним, вопрос подготовки школ к новому учебному году обсудили в среду, 21 августа, на заседании правительства Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко. 2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье) за парты сядут 275 тысяч школьников — на пять тысяч больше, чем годом ранее. В крае работает 1097 школ, доложили главе региона вчера.
Кирпичное здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1947 году. С этого времени капитальный ремонт не проводился. В рамках краевой программы он был запланирован на 2020 год.
Комментарии
Вчера только министр слово дал, что срывов не будет... Сколько стоит слово министра?
ничего, как обычно
Это просто еще один способ "легально" закрыть школу. Неужели с 9 августа нельзя было подыскать временное помещение для занятий для всего-то десяти классов (300 учеников)? Что, во всем Рубцовске не нашлось пять свободных кабинетов? Даже в тех школах, где одна смена? Не верю!