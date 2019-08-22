Идею включить в школьную программу игру DOTA 2 не оценили в Минпросвещения

Школьная программа сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке, такими словами в Минпросвещения ответили на предложение Института развития интернета (ИРИ) сделать игры DOTA 2, World of Tanks и Minecraft частью школьной факультативной программы, сообщает RNS.

"Отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, как подчеркнули в министерстве, геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран.

В министерстве также рассказали, что образовательная система в России дает возможность ученикам получать новые и актуальные навыки как в ходе внеурочной деятельности в школе, так и в системе дополнительного образования.

Таким образом, вне школы дети вполне могут посещать "профильные тематические занятия" по компьютерным играм, в том числе и по предложенным в ИРИ.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало проект обучения в школах и колледжах при помощи компьютерных игр и мобильных приложений.