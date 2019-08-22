Долг за июнь выплатили работникам Моторного завода. Теперь осталось "выбить" за июль

Работникам банкротного АО "Алтайский моторный завод" была выплачена заработная плата за июнь, сообщили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

"Общая сумма выплат составила порядка семи миллионов рублей", — отметили в ведомстве. Расчет был произведен в среду, 21 августа.

20 августа Amic.ru рассказывал, что почти половина сотрудников завода уже несколько дней не выходят на работу — нет денег на проезд.

"У нас на заводе работают 304 человека. Не вышли на работу 134. А может быть, даже и больше. Зарплату людям не платят уже два месяца", — уточнил ситуацию председатель профсоюзного комитета Алтайского моторного завода Максим Тыщенко.

Таким образом, людям остались должны зарплату за июль. Ранее представители профсоюза обратились за помощью в прокуратуру.

В этом году на предприятии уже задерживали деньги. В июле 2019 года работники смогли добиться зарплаты за май только с помощью краевой прокуратуры. Надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении руководителя предприятия.

Похожая ситуация происходит на золотодобывающем предприятии "Золото Курьи", где долги перед работниками выросли уже до 20 млн рублей.