Накануне 1 сентября в Барнауле традиционно возрастает спрос на жилье. Основным драйвером выступают студенты и родители, которые стремятся купить квартиру для поступивших в вузы. Застройщики предлагают для таких клиентов привлекательные варианты.

Наибольшим спросом в конце лета и начале осени пользуются малогабаритные квартиры-студии и однокомнатные площадью 20-40 квадратных метров, сообщают риелторы Барнаула. Как правило, их приобретают для студентов, переезжающих в столицу края из других городов и районов.

Но, по мнению экспертов, оживление рынка недвижимости в 2019 году произойдет не только из-за традиционного роста спроса. Кредитные организации начали снижать ставки по ипотеке – о том, что они упадут до 8% и ниже, уже заявил крупнейший российский банк.

Соответственно, "студенческое" жилье станет доступнее. На рынке Барнаула есть квартиры от 1,3 млн рублей – причем в центре города. Такие варианты предлагает компания "Мой дом" в жилом комплексе "Новый квартал".

Фото из архива ЖК "Новый квартал"

"Новый квартал" расположен в центре Барнаула на пересечении улиц Челюскинцев и Крупской. Площадь квартир – от 20 квадратных метров.

Планировки устроены по законам эргономики: лишнего пространства, которое нельзя задействовать, просто нет. Это значит, что вы не переплачиваете за лишние "квадраты". Квартиры спроектированы под стандартные размеры мебели, поэтому даже жилплощадь в 20 квадратных метров можно грамотно зонировать.

В квартирах оборудованы утепленные лоджии — значит, их тоже можно задействовать для отдыха и времяпрепровождения. Для молодых жильцов, особенно студентов, придется кстати усиленная шумоизоляция на 360 градусов. Также в стоимость входит закрытая дворовая территория без машин и многоярусная парковка.

Жилой комплекс располагается в центре Барнаула. А это значит, что рядом с жильем находятся все вузы города.

Посмотреть квартиры и все преимущества ЖК "Новый квартал" можно записавшись на бесплатную экскурсию по телефону 8 (3852) 533-991.