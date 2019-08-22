Поддерживать многодетных матерей предложили через снижение различных налогов

Снизить подоходный налог для многодетных матерей, чтобы снизить процент бедных в стране, предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, пишет "Российская газета".

"На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах", — сказал Зубарев.

Согласно его предложению, одной из мер поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета, другой — снижение ставки НДФЛ с 13 до 4%.

Напомним, сейчас подобными преференциями в рамках эксперимента пользуются самозанятые в четырех регионах России. Фактически депутат предлагает провести аналогичный эксперимент и с многодетными матерями.

Зубарев также процитировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой, говоря о том, что в России сейчас 51% многодетных семей живут за чертой бедности.

По данным Росстата за 2017 год, самый высокий уровень бедности (52,2%) в стране наблюдался среди детей, живущих в многодетных семьях. Правда, позже в Минтруде заявили, что это неправда — дети якобы оказались бедными из-за устаревших данных в статистике. К слову, из оценок того же Минтруда следует, что около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, это именно семьи с детьми.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов также просил поддержать в том числе и многодетные семьи, где возникает проблема с подготовкой детей к школе. Он предложил создать программу "Первосентябрьский капитал", согласно которой должна выдаваться материальная помощь на покупку школьных принадлежностей к новому учебному году. Однако это предложение не оценил сенатор Валерий Рязанский.

Число многодетных семей в Алтайском крае выросло с начала 2019 года. Теперь их 28 838, воспитывается в них 96 154 ребенка.