Медведев поручил рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели

Перспективы введения в России четырехдневной рабочей недели должны быть представлены Дмитрию Медведеву до 30 сентября, такое поручение премьер-министр дал Минтруду, пишут "Известия".

По данным издания, поручение датировано 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас. В документе говорится, что Минтруд должен проработать вопрос "введения в перспективе четырехдневной рабочей недели".

В частности аналитикам придется оценить последствия влияния на экономику, производительность труда и социальную сферу.

К слову, ранее эксперты уже высказали свои опасения, что реализация затеи с сокращением рабочей недели может привести к падению ВВП примерно на 20%.

Скептически к вопросу подошли и медики. По их мнению, благотворного влияния на здоровье россиян это не произведет, поскольку вырастет число людей с ожирением. Есть уверенность, что примерно 95% граждан будут посвящать себя безделью.

Психологи и вовсе припугнули неизбежным ростом страхов, фобий и неврозов. Известный психиатр предположил, что дополнительный выходной может окончательно похоронить некоторые семьи, поскольку при не самых теплых отношениях между супругами лишний день будет насыщен раздражениями.

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".