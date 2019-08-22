Количество "свободных денег" у россиян за месяц упало на 10%

У жителей России в июле стало на 10% меньше "свободных денег", чем месяцем ранее, и сейчас они в среднем имеют около 29,3 тысячи "свободных" рублей (в июне – 33,1 тыс.), сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Под индексом свободных денег (ИСД) понимается разница между доходами семьи и тратами на необходимые товары и услуги.

"Среднегодовое значение ИСД при этом продолжает медленно, но расти. За месяц этот показатель вырос на сто рублей, чтобы по итогам семи месяцев года выйти на отметку в 27,3 тыс. рублей", – уточнили аналитики.

Подобные исследования холдинг проводит в течение четырех лет. В декабре месячные показатели были рекордно высокими – 36,4 тысячи рублей.

По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, падение объема "свободных денег" в июле отмечается ежегодно. Он связывает это с получением дополнительных единовременных выплат в июне, на который к тому же приходится разгар сезона отпусков.

Индекс "свободных денег" в городах-миллионниках составил 38 тыс. рублей (в июне – 42 тыс. рублей). В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона – 31,8 тыс. рублей (34,5 тыс.). В населенных пунктах с численностью 100-500 тысяч жителей – 19,6 тыс. рублей (23,8 тыс.).

Отметим, что средний доход домохозяйств берется из расчетов исследовательского холдинга, а также Росстата. Затраты же отслеживают по скан-панели домохозяйств "Ромира". В нее вносят данные 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств из 220 городов страны, где население превышает 10 тысяч человек.