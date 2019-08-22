Совфед готовит закон о ввозе запрещенных лекарств для тяжелобольных

Совет Федерации совместно с Минздравом разрабатывает законопроект о ввозе в Россию не зарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы для лечения тяжелобольных пациентов, сообщает "Интерфакс".

По словам председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, суть законопроекта заключается в государственных закупках партий жизненно необходимых лекарств у иностранных производителей, если их необходимость подтверждается Минздравом.

"Если государство в лице научного центра дает разрешение на ввоз лекарства последней надежды, то оно обязано его и ввезти", – подчеркнул Рязанский.

Проблема стала актуальной после нескольких уголовных дел, возбужденных против россиян, которые пытались приобрести за рубежом рекомендованные врачами противосудорожные препараты.

Так, ранее замдиректора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила в своем Facebook о задержании на почте матери больного ребенка, которая пыталась получить лекарство, заказанное через интернет. Было возбуждено уголовное дело.

И месяца не прошло с того момента, как была задержана другая женщина, которая также хотела приобрести это лекарство. Ее девятилетняя дочь перед смертью две недели билась в судорогах, девочку даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.