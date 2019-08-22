Четверг, 22 Август, 23:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,62
€ 72,83
Обь
172см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

, ИА "Амител"
Картографическая система может стать собственностью банка
Фото: vse42.ru

Фото: vse42.ru

Сбербанк ведет переговоры о покупке системы 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По словам топ-менеджера одной из крупных интернет-компаний, с соответствующим предложением к госбанку обратились новосибирские собственники картографического сервиса.

Приложение, по словам пресс-службы 2ГИС только за июнь запустили на 49,3 млн устройств, при этом на крупные города приходится 19,7 млн человек.

Аудитория всех проектов Сбербанка среди жителей мегаполисов почти вдвое больше – 35,4 млн горожан.

Стоимость 2ГИС, по данным журнала Forbes, составляет 243 млн долларов. Это восьмая позиция в десятке самых дорогих проектов Рунета.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:27
Названы самые "мужские" марки автомобилей 0
23:09
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС 0
22:36
Совфед готовит закон о ввозе запрещенных лекарств для тяжелобольных 0
21:53
Песков ответил на вопрос о "радиоактивных пациентах" в Архангельске 0
21:16
Количество "свободных денег" у россиян за месяц упало на 10% 1
20:15
Медведев поручил рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели 8
19:41
Барнаульские новостройки подорожали на 20%. И это не предел 2
19:29
Поддерживать многодетных матерей предложили через снижение различных налогов 1
18:44
Долг за июнь выплатили работникам Моторного завода. Осталось дождаться июльской 0
17:59
Идею включить в школьную программу игру DOTA 2 не оценили в Минпросвещения 3
17:39
Школу в Рубцовске закрыли за неделю до занятий. Почти 75 лет она стоит без ремонта 6
16:59
Уже 20 млн рублей: "Золото Курьи" продолжает наращивать долги перед сотрудниками 3
16:28
За крышу – как за учебу. Аренда жилья для студентов Барнаула равна стоимости обучения 4
16:07
Грядущей осенью жителям Алтая станут доступны автомобили с безлимитным интернетом 4
15:57
Срыв заседания Бийской думы по лишению мандатов из-за деклараций разъяснили в "ЕР" 10
14:59
МЧС предупреждает об очень сильной грозе в Алтайском крае 1
14:42
Кудрин пошел вразрез со словами Путина, говоря о митингах в Москве 21
14:31
Барнаульцам показали настоящие рыцарские бои и рассказали о костюмах XVI века 5
14:26
Неправомочно. "Единороссы" сорвали заседание гордумы в Бийске, покинув зал 13
14:19
Эхо долевок. Через два года Барнаул ждет дефицит новостроек 10
13:54
В каких храмах Алтая и когда можно увидеть мироточивую икону "Умягчение злых сердец" 5
13:37
"Магнит" раздает 220 млн пластиковых "скрепок". Покупатели просят не плодить мусор 8
13:31
В АГМУ подведены итоги приема на целевую форму обучения 0
13:18
Торговая сеть "Ашан" покидает Барнаул 43
12:59
Около 10 тысяч упаковок "запрещенных" лекарств ввезут в Россию для больных детей 9
12:06
"Однушка" в Барнауле вошла в топ-10 самых дорогих в Сибири 7
11:59
Подешевели помидоры: вторую неделю в России снижаются цены на товары 0
11:47
Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства 36
11:45
Двухметровый бутерброд и катание сырных голов: "Дни алтайского сыра" обещают удивить 0
11:28
Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул 21
10:59
398 человек не смогли вовремя улететь из Томска из-за тумана 4
10:32
Россияне отдают четверть доходов на погашение кредитов 10
10:01
Чем больше, тем лучше: почему покупать просторные квартиры выгодно 0
09:58
Бывшего следователя разыскивают за изнасилование. Он уже отсидел 4 года за тоже самое 16
09:24
Привязал за веревку и сбрасывал с лодки. СК расследует инцидент с утонувшим мальчиком 2
09:17
Товары по шок-ценам: праздничное открытие "Галамарт" пройдет в Барнауле 3
08:54
Названы регионы с самыми большими долгами по кредитам 2
08:31
Экс-директор новосибирской клиники Мешалкина признался в мошенничестве 4
08:30
Букет для учителя: 6 стильных идей к первому сентября 0
08:06
Просто – не значит безопасно: зачем нужен нотариус при сделках с недвижимостью 20
08:02
Все будет в шоколаде: опыт барнаульского инженера, развившего "сладкий" бизнес с нуля 0
07:58
Бизнесу Алтая обещают поддержку на 539 млн рублей 1
07:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 22
07:34
Право жителей Алтайского края на сбор валежника в нацпарках сохранят 2
07:31
Чтобы ритм сердца не сбивался: мальчику из Барнаула жизненно необходим полет в Москву 11
07:12
Солнышко в руках. Алтайские поля подсолнухов в объективе Amic.ru 0
06:45
В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник? 6
06:22
Создание шедевра: что происходило за кадром культовых фильмов 0
06:01
Всё в порядке. Почти. Министры доложили Томенко о готовности школ Алтая к 1 сентября 1
23:58
Совсем обленились: россияне чаще покупают продукты, которые не надо готовить 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.