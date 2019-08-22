РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке системы 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По словам топ-менеджера одной из крупных интернет-компаний, с соответствующим предложением к госбанку обратились новосибирские собственники картографического сервиса.

Приложение, по словам пресс-службы 2ГИС только за июнь запустили на 49,3 млн устройств, при этом на крупные города приходится 19,7 млн человек.

Аудитория всех проектов Сбербанка среди жителей мегаполисов почти вдвое больше – 35,4 млн горожан.

Стоимость 2ГИС, по данным журнала Forbes, составляет 243 млн долларов. Это восьмая позиция в десятке самых дорогих проектов Рунета.