Названы самые "мужские" марки автомобилей

Японская Infiniti возглавила топ-10 самых "мужских" марок автомобилей в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Среди их хозяев 95,8% мужчины, и лишь 4,2% — женщины.

Второе место досталось российскому УАЗу. Владельцами этих машин в 95,5% случаев выступают представители сильного пола.

Замыкает тройку еще один представитель автопрома Японии – Subaru. Из числа выбравших ее покупателей 93,3% — мужского пола. Пятерку дополняют марки Toyota (92,7% — мужчины) и Skoda (91,7%).

Также в десятку попали Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

Результаты получены по результатам опросов свыше 240 тысяч автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Они проводились с 2013 по 2019 год.