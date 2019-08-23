Женщину, которая спешила на похороны, не пустили в самолет. "Победа" объяснила почему

Авиакомпания "Победа" прокомментировала скандальное видео, где женщина умоляет пустить ее на рейс в московском аэропорту Внуково, так ей нужно попасть на похороны родственника в Чебоксары, сообщает РИА "Новости".
На записи видно, как гражданка выложила все лишнее из сумки и слезно просит: "Ну пустите меня, пожалуйста". Но ей отвечают, что посадка уже закончилась, и гейт закрыт. В результате самолет улетел без нее.
Представитель лоукостера уточнил, что за посадку на рейс отвечают сотрудники авиационно-сервисной компании UTG, они обеспечивают исполнение требований "Победы" по ограничениям размера ручной клади.
Он напомнил, что клиентов об этом информируют заранее, чтобы они успели своевременно пройти все предполетные процедуры.
Вместе с тем авиакомпания не поощряет грубого обращения с пассажирами, в связи с чем партнер получил претензию.
"Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами", – уточнил представитель "Победы".
Комментарии
Как так можно издеваться над человеком? У нее и так горе, а тут... Жалко женщину.
Скажу коротко - твари.
Мы Русские очень уважительны, ....к другим, а всоих мы гасим....
чё блин, победа, чё ещё сказать, над здравым смыслом
Была подобная ситуация с "Победой", сын улетал в Калининград,
Сдал багаж, на выходе к посадке сказали что посадка закончилась.
На самолёт не пустили, не поленились сняли багаж с рейса.
Сервис... что сказать.
она что в последний момент узнала о нормах багажа?
С этого и начинайте репортаж. Победой не летаю, но про их требования знаю.
Не спешите осуждать Победу или аэропорт. Известный в интернете ЛетчикЛеха недавно начал выпускать подкасты. И буквально позавчера был у него подкаст как раз вот на эту тему. Про опоздавших на минуту. Там очень все не просто. Посадка окончилась по ранее установленному времени. Заполнены согласованы и подписаны все документы о загрузке центровке и тп. Там их очень не мало! И тут прибегаете вы. Стопэ мол, меня забыли. Если вас запускать, да еще и с багажом, то ... это как минимум переделывать пересогласовывать переподписывать все те доки, что уже были готовы. А это время, и как следствие задержка!!! Самолет стоит на стоянке, которую должен был уже освободить, а за это компания должна будет заплатить аэропорту. А еще прилетел другой борт, который по плану должен был занять эту самую стоянку, на которой стоит ваш самолет и ждет вас... Я уж молчу если вы багаж еще при этом сдать хотите...
Короче ваша, казалось бы "всегоминука" рушит огромный отлаженный процесс...
Если кому интересно, могу сказать как подкаст называется.
Это русский мир ребяты, где убивают под стенами кре м ля, где калечат мирных протестующих, а вождь называет их преступниками - нет прав у граждан страны ибо нет гаранта Конституции!!!
Сразу всплывает сюжет из "Однажды в России" про таких лоукостеров типа у нас даже пилот со своей табуреткой!
07:43, им это удовольствие доставляет! -маленькие царьки!
где прибивают под стенами кре м ля...
Все летят куда-то.. кто то на похороны, кто то на свадьбу.. есть нормы, которые необходимо соблюдать. И не надо тут хлюпать соплями и кремль привязывать. Нормы соблюдаются по всех цивилизованных странах
Покупая билет, вы соглашаетесь с правилами перевозки. Если вы их не прочитали, то это не проблема а\к. Кто-то лояльно относится к размерам ручной клади (Ютэйр, например). Кто-то, как Победа, устанавливает кучу дурацких правил. Но это не отменяет то, что, купив билет, вы согласились их соблюдать. В данном случае, похоже, женщина таки виновата сама. Никто не будет ради опоздавшего открывать гейт. Это время, деньги, и вылет из графика. Как уже выше написали.
23.08.2019 09:10
Kimi
Уморил, не надо верить всему что в интернете пишут-говорят. Иногда достаточно головой подумать. По вашему в самолет багаж грузят грузчики с кантариком и картой расположения багажа? Или в аэропорту вас на глаз взвешивают и рассаживают по салону для баланса? А когда вы идете в туалет, тут же стюардессы перебегают на ваше место, чтобы самолет не упал? Вы серьезно в это верите? Как же по вашему десантники из самолета то прыгают без центровки?
Самолет весит с топливом от 100 до 200 тонн. Дополнительные 100 кг он вообще не ощутит. Просто в аэропорту знают, что можно издеваться, прикрываясь правилами-регламентами вот и куражатся.
23.08.2019 10:06
ленин папа
А теперь представьте, что багаж уже на борту. И тут появляетесь вы - весь в белом, опоздавший "на пять минут". С багажом. Его грузчик пешочком на борт понесет? Или кто-то будет оплачивать дополнительный погрузчик (если он есть), заново открывать люки, а все пассажиры будут сидеть и ждать лишние полчаса? А потом, если в аэропорту много взлетов-посадок, ждать будет уже самолет - того самого окна в расписании, и могут полететь дальнейшие стыковки у кого-то... например.