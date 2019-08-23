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Новости

Женщину, которая спешила на похороны, не пустили в самолет. "Победа" объяснила почему

, ИА "Амител"
Лоукостер направил претензии компании, обеспечивающей посадку на рейс
Фото: wallhere.com

Фото: wallhere.com

Авиакомпания "Победа" прокомментировала скандальное видео, где женщина умоляет пустить ее на рейс в московском аэропорту Внуково, так ей нужно попасть на похороны родственника в Чебоксары, сообщает РИА "Новости".

На записи видно, как гражданка выложила все лишнее из сумки и слезно просит: "Ну пустите меня, пожалуйста". Но ей отвечают, что посадка уже закончилась, и гейт закрыт. В результате самолет улетел без нее.

Представитель лоукостера уточнил, что за посадку на рейс отвечают сотрудники авиационно-сервисной компании UTG, они обеспечивают исполнение требований "Победы" по ограничениям размера ручной клади.

Он напомнил, что клиентов об этом информируют заранее, чтобы они успели своевременно пройти все предполетные процедуры.

Вместе с тем авиакомпания не поощряет грубого обращения с пассажирами, в связи с чем партнер получил претензию.

"Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами", – уточнил представитель "Победы".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2019 07:43
- гость -

Как так можно издеваться над человеком? У нее и так горе, а тут... Жалко женщину.

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23.08.2019 07:51
krash

Скажу коротко - твари.

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23.08.2019 08:19
Медведь-шатун

Мы Русские очень уважительны, ....к другим, а всоих мы гасим....

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23.08.2019 08:39
месный

чё блин, победа, чё ещё сказать, над здравым смыслом

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23.08.2019 08:55
- гость -

Была подобная ситуация с "Победой", сын улетал в Калининград,
Сдал багаж, на выходе к посадке сказали что посадка закончилась.
На самолёт не пустили, не поленились сняли багаж с рейса.
Сервис... что сказать.

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23.08.2019 08:59
- гость -

она что в последний момент узнала о нормах багажа?

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23.08.2019 09:09
- гость -

С этого и начинайте репортаж. Победой не летаю, но про их требования знаю.

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23.08.2019 09:10
Kimi

Не спешите осуждать Победу или аэропорт. Известный в интернете ЛетчикЛеха недавно начал выпускать подкасты. И буквально позавчера был у него подкаст как раз вот на эту тему. Про опоздавших на минуту. Там очень все не просто. Посадка окончилась по ранее установленному времени. Заполнены согласованы и подписаны все документы о загрузке центровке и тп. Там их очень не мало! И тут прибегаете вы. Стопэ мол, меня забыли. Если вас запускать, да еще и с багажом, то ... это как минимум переделывать пересогласовывать переподписывать все те доки, что уже были готовы. А это время, и как следствие задержка!!! Самолет стоит на стоянке, которую должен был уже освободить, а за это компания должна будет заплатить аэропорту. А еще прилетел другой борт, который по плану должен был занять эту самую стоянку, на которой стоит ваш самолет и ждет вас... Я уж молчу если вы багаж еще при этом сдать хотите...
Короче ваша, казалось бы "всегоминука" рушит огромный отлаженный процесс...
Если кому интересно, могу сказать как подкаст называется.

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23.08.2019 09:15
- гость -

Это русский мир ребяты, где убивают под стенами кре м ля, где калечат мирных протестующих, а вождь называет их преступниками - нет прав у граждан страны ибо нет гаранта Конституции!!!

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23.08.2019 09:15
- гость -

Сразу всплывает сюжет из "Однажды в России" про таких лоукостеров типа у нас даже пилот со своей табуреткой!

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23.08.2019 09:18
- гость -

07:43, им это удовольствие доставляет! -маленькие царьки!

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23.08.2019 09:30
- гость -

где прибивают под стенами кре м ля...

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23.08.2019 09:58
- гость -

Все летят куда-то.. кто то на похороны, кто то на свадьбу.. есть нормы, которые необходимо соблюдать. И не надо тут хлюпать соплями и кремль привязывать. Нормы соблюдаются по всех цивилизованных странах

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23.08.2019 10:03
- гость -

Покупая билет, вы соглашаетесь с правилами перевозки. Если вы их не прочитали, то это не проблема а\к. Кто-то лояльно относится к размерам ручной клади (Ютэйр, например). Кто-то, как Победа, устанавливает кучу дурацких правил. Но это не отменяет то, что, купив билет, вы согласились их соблюдать. В данном случае, похоже, женщина таки виновата сама. Никто не будет ради опоздавшего открывать гейт. Это время, деньги, и вылет из графика. Как уже выше написали.

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23.08.2019 10:06
ленин папа

23.08.2019 09:10
Kimi

Уморил, не надо верить всему что в интернете пишут-говорят. Иногда достаточно головой подумать. По вашему в самолет багаж грузят грузчики с кантариком и картой расположения багажа? Или в аэропорту вас на глаз взвешивают и рассаживают по салону для баланса? А когда вы идете в туалет, тут же стюардессы перебегают на ваше место, чтобы самолет не упал? Вы серьезно в это верите? Как же по вашему десантники из самолета то прыгают без центровки?
Самолет весит с топливом от 100 до 200 тонн. Дополнительные 100 кг он вообще не ощутит. Просто в аэропорту знают, что можно издеваться, прикрываясь правилами-регламентами вот и куражатся.

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23.08.2019 10:11
- гость -

23.08.2019 10:06
ленин папа
А теперь представьте, что багаж уже на борту. И тут появляетесь вы - весь в белом, опоздавший "на пять минут". С багажом. Его грузчик пешочком на борт понесет? Или кто-то будет оплачивать дополнительный погрузчик (если он есть), заново открывать люки, а все пассажиры будут сидеть и ждать лишние полчаса? А потом, если в аэропорту много взлетов-посадок, ждать будет уже самолет - того самого окна в расписании, и могут полететь дальнейшие стыковки у кого-то... например.

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