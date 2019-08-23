Женщину, которая спешила на похороны, не пустили в самолет. "Победа" объяснила почему

Авиакомпания "Победа" прокомментировала скандальное видео, где женщина умоляет пустить ее на рейс в московском аэропорту Внуково, так ей нужно попасть на похороны родственника в Чебоксары, сообщает РИА "Новости".

На записи видно, как гражданка выложила все лишнее из сумки и слезно просит: "Ну пустите меня, пожалуйста". Но ей отвечают, что посадка уже закончилась, и гейт закрыт. В результате самолет улетел без нее.

Представитель лоукостера уточнил, что за посадку на рейс отвечают сотрудники авиационно-сервисной компании UTG, они обеспечивают исполнение требований "Победы" по ограничениям размера ручной клади.

Он напомнил, что клиентов об этом информируют заранее, чтобы они успели своевременно пройти все предполетные процедуры.

Вместе с тем авиакомпания не поощряет грубого обращения с пассажирами, в связи с чем партнер получил претензию.

"Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами", – уточнил представитель "Победы".