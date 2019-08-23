В Барнауле спилят аварийные деревья. Они могут упасть на автомобили

Работа по очистке зеленых насаждений от поросли клена на улице Кулагина стартовала в Барнауле, сообщает администрация Октябрьского района города.

По итогам многочисленных обращений местных жителей принято решение привести в порядок заросшую сорняками и замусоренную зону.

"На данной территории много старых и аварийных деревьев, которые в случае сильного ветра могут упасть на трамвайные пути и машины, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья людей", – уточнила председатель Совета ТОС микрорайона Восточного Светлана Дядикова.

После очистки от поросли клена специалисты обследуют территорию для выявления небезопасных деревьев. Их вырубят, а в октябре на этом же месте посадят новые.