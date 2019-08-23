Фоторепортаж: как отметили День Государственного флага на Алтае

Фото: altai-republic.ru

В Горно-Алтайске отметили День Государственного флага России, сообщает региональное правительство. В торжественных мероприятиях принял участие врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Одной из праздничных акций стал традиционный подъем триколора на вершину горы Комсомольская. В восхождении участвовали 80 человек. Добравшись до пункта назначения, они развернули 50-метровый российский флаг.

Примечательно, что мероприятие проводится с 2009 года. Размер флага с этого времени значительно больше. Так, в первый год проведения длина триколора составляла 15 метров, а в 2016-м – 40 метров.

Еще одной интересной акцией стал автопробег "Мы – Россия". Он стартовал с центральной площади республиканской столицы, где участники раздали ленточки с триколором и провели викторину на знание истории флага.

Автоколонна из 10 автомобилей с национальными флагами проехала по маршруту Горно-Алтайск – Манжерок – Шебалино – Усть-Кан.