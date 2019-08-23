Суд отказался продлевать арест на счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста банковских счетов и имущества экс-министра по по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

Все это оценивалось приблизительно в 900 млн рублей. Запрет на операции с имуществом и счетами истекает 25 августа.

27 марта суд в Москве назначил арест Абызову. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие предполагает, что он и его сообщники в 2011-2014 годах использовали мошеннические схемы, чтобы похитить 4 млрд рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей".

Абызов вину не признает. По словам его адвокатов, основанием для обвинения стала одна сделка, по которой бывший министр и его коллеги приобрели 100% акций в четырех энергокомпаниях, а затем продали их "Алмазювелирэкспорту" за те самые 4 млрд. Однако по версии следствия, реальная стоимость активов была чуть больше 186 млн рублей.